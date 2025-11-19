La nueva subestación de Iberdrola en Herrera de Valdecañas ya está lista: mayor seguridad y mejor suministro

La subestación transformadora de reparto de Herrera de Valdecañas (Palencia) ya está lista después de que i-DE, la distribuidora de Iberdrola en España, haya concluido el proyecto de compactación para mantener los niveles de calidad de suministro de alrededor de 3.200 clientes de la localidad.

También para las localidades aledañas como Astudillo, Hornillos de Cerrato, Cordovilla la Real, Palenzuela, Tabanera de Cerrato, Quintana del Puente, Torquemada, Valbuena de Pisuerga, Valdeolmillos, Valdecañas de Cerrato, Villalaco, Villahan y Villamediana, muchos de los clientes del sector primario, especialmente explotaciones ganaderas y agrícolas.

La actuación, que se ha llevado a cabo en los últimos 12 meses y ha supuesto una inversión de 2,25 millones de euros, ha contado con la empresa salmantina Surya y las delegaciones vallisoletanas de Ferrovial Energía y Ormazabal, que han participado en los trabajos y dinamizado de esta forma la economía y el empleo en Castilla y León.

La empresa ha ejecutado la compactación del sistema de 45 kilovoltios (kV) - alta tensión - y del de 13 kV - media tensión - que se encuentran ahora en el interior de edificios prefabricados y las salidas de las líneas de media y alta tensión se han soterrado, reduciendo el impacto visual. De la misma manera, se ha cambiado el transformador de potencia.

Asimismo, la distribuidora del grupo Iberdrola ha reducido las labores de mantenimiento y, gracias al nuevo sistema de protecciones y control integrado, logrará una mayor fiabilidad de la instalación, dando respuesta a criterios avanzados de respeto y calidad medioambiental.

Los trabajos realizados mejoran la seguridad del personal de operación y mantenimiento e incrementan la calidad del servicio. Cabe destacar que el proyecto se ha ejecutado sin que afecte al suministro eléctrico habitual de los clientes mientras se actuaba en dicha infraestructura eléctrica.

En Castilla y León, i-DE se encarga de gestionar más de 50.000 kilómetros de líneas eléctricas, cuenta con 15.697 centros de transformación operativos y 246 subestaciones.

En los últimos años, la compañía ha acometido un ambicioso plan de digitalización de sus redes eléctricas, donde ha convertido sus más de 1,5 millones de contadores en la región y la infraestructura que los soporta, en inteligentes, incorporando capacidades de telegestión, supervisión y automatización.

La digitalización de la red de distribución eléctrica va a permitir más información para implantar medidas adicionales de eficiencia y sostenibilidad energética, de forma comprometida con una acción climática ambiciosa y urgente.

La inversión y el desarrollo de las redes eléctricas, columna vertebral de la transición energética, son una herramienta para atraer industria y generar empleo.