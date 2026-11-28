Pasa a disposición judicial el detenido por la muerte de David Macía, alcalde pedáneo de Tombrio de Abajo

El detenido como presunto autor de un delito de homicidio imprudente por la muerte de David Macía Fernández, de 36 años y alcalde pedáneo de Tombrio de Abajo (León), durante una jornada de caza ha pasado este sábado a disposición judicial, según ha trasladado la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado jueves 27 de noviembre, cuando ambos participaban en una jornada de caza en la localidad leonesa perteneciente al municipio berciano de Toreno.

David Macía y el detenido estaban participando en una montería de jabalíes, cuando sobre las 18:40 horas, momento en el que se dio aviso a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León para solicitar asistencia sanitaria, un disparo accidental alcanzó al alcalde pedáneo y terminó causándole la muerte.

El regidor de Tombrio de Abajo, de algo menos de 200 habitantes, era militante del PSOE y una persona muy conocida en la zona. David estaba casado y tenía dos hijos, un niño y una niña, y se desarrollaba profesionalmente como trabajador del servicio de emergencias sanitarias.

Como político, Macía Fernández llevaba casi una década al frente de la junta vecinal de su pueblo y su fallecimiento ha producido un profundo pesar en la localidad y el municipio de Toreno.

Precisamente, uno de los primeros en mostrar su dolor públicamente fue el alcalde de Toreno, Vicente Morón, con quien compartía trabajo municipal y era sabedor de la implicación de David con Tombrio de Abajo.

"Vivía y trabajaba por su pueblo. Es un golpe muy duro", lamentó Mirón, quien también destacó que David era una persona pendiente siempre de conseguir cosas para su localidad.