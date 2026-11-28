El espectacular mercado navideño de León, junto a la Catedral El ESPAÑOL

El mercadillo navideño ideal para visitar desde el 4 de diciembre: 16 atracciones a 1,5€ y 1.200 Papá Noel en moto

León se prepara para vivir una Navidad muy especial.

La capital leonesa estrenará ubicación para su tradicional mercadillo navideño, que este año se trasladará de la plaza de Regla a la Plaza Mayor.

Del 4 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, vecinos y visitantes podrán disfrutar de puestos de artesanía, regalos originales y todo el ambiente propio de estas fechas.

El cambio de ubicación será una de las principales novedades de esta edición.

El mercadillo, que tradicionalmente se instalaba junto a la Catedral, ocupará ahora la Plaza Mayor debido a las obras del pavimento de la plaza de Regla y de la calle Ancha.

El nuevo suelo todavía no reúne las condiciones necesarias para soportar el montaje de las casetas, por lo que el Ayuntamiento y la nueva empresa adjudicataria han optado por trasladar la feria al corazón del casco histórico.

La organización correrá a cargo de Solo Artesanos Rivendel, que toma el relevo después de la renuncia de AMB Producciones.

Pero el mercadillo no será el único atractivo de la Navidad leonesa.

La ciudad contará también con 16 atracciones mecánicas repartidas por diferentes puntos, una propuesta pensada especialmente para que los más pequeños disfruten de las vacaciones escolares.

Las atracciones comenzarán a funcionar este jueves, 26 de noviembre, después del encendido de las luces de Navidad, previsto para las 18:30 horas, y permanecerán abiertas hasta el 10 de enero de 2027.

Los puntos en los que se instalarán serán los siguientes:

Calle de Los Museos: tres atracciones, detrás de la Diputación y del Edificio Botines.

Aparcamiento de Santa Nonia: tres atracciones, junto a Correos y frente a la iglesia.

Plaza Padre Javier de Valladolid: tres atracciones, en las inmediaciones de El Corte Inglés.

Plaza de San Marcos: tres atracciones, junto al quiosco.

Glorieta de Guzmán: dos atracciones, al lado del templete de música.

Avenida de los Reyes Leoneses: dos atracciones, frente al Auditorio Ciudad de León.

El precio será otro de los atractivos: cada viaje costará 1,50 euros, independientemente de la atracción elegida.

Los horarios se adaptarán al calendario escolar.

Los viernes abrirán por la tarde, mientras que los fines de semana, festivos y vacaciones escolares lo harán tanto por la mañana como por la tarde. El cierre será a las 22:00 horas.

Además, habrá una iniciativa especialmente pensada para facilitar la diversión de todos los niños.

Los sábados, entre las 17:00 y las 18:00 horas, se celebrará la denominada 'hora silenciosa', durante la que se reducirán las luces intermitentes y el volumen de la música para evitar la sobrecarga sensorial y facilitar el disfrute de los menores con necesidades especiales.

Más de 1.200 Papá Noel moteros

La programación navideña tendrá también espacio para la solidaridad y la diversión sobre dos ruedas.

El próximo 12 de diciembre, León acogerá la octava edición de la Papanoelada Motera, una de las citas más llamativas de estas fechas, que espera reunir a más de 1.200 participantes vestidos de Papá Noel.

El evento, organizado por la Asociación Papanoelada Motera con la colaboración del Ayuntamiento de León, tendrá este año un objetivo solidario: recaudar fondos para la Asociación de Enfermedades Raras de León (ADERLE). El dinero obtenido se destinará a proyectos de investigación sobre enfermedades raras.

La concentración comenzará a las 16:30 horas en la zona de aparcamiento próxima al estadio Reino de León.

Desde allí, a las 18:15 horas, arrancará la ruta motera, que recorrerá distintas calles de la ciudad hasta llegar al pabellón polideportivo La Torre.

Allí continuará la fiesta con chocolatada, sorteos, música e hinchables para los niños.

La entrada para participar en las actividades tendrá un precio de cinco euros y podrá adquirirse en Moto Legio Yamaha, Moto Center Honga, Barbería Macho, Bar Cincinnati, Bar La Pole y Autoescuela Masterleón.

Con el mercadillo navideño en la Plaza Mayor, las 16 atracciones infantiles repartidas por la ciudad y la tradicional Papanoelada Motera, León volverá a llenar sus calles de ambiente festivo durante las próximas semanas.