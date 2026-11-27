Fundación Caja Rural impulsa un acuerdo para el fomento del patrimonio modernista a través de la cultura y el deporte
El acuerdo apoya las primeras actividades de la asociación en León y su provincia con visitas, encuentros, publicaciones y contenidos digitales.
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La Fundación Caja Rural y la Asociación Amigos del Modernismo de León han sellado un convenio de colaboración para promover, divulgar y poner en valor el legado modernista de León y su provincia.
El acuerdo respalda a la asociación en sus primeros pasos dentro de su andadura pública.
La iniciativa busca acercar a la ciudadanía la arquitectura y el arte modernistas como parte de la memoria colectiva y la identidad cultural de los municipios.
Líneas de actuación
El convenio apoyará las primeras propuestas de la entidad, entre las que figuran presentaciones, visitas culturales guiadas, encuentros, actividades divulgativas, publicaciones y contenidos digitales.
Estas citas abordarán tanto los valores estéticos y arquitectónicos como el contexto social e histórico de los espacios.
Amigos del Modernismo de León plantea un trabajo integrador para tejer redes entre municipios, investigadores, especialistas, instituciones, entidades culturales y vecinos.
El propósito es documentar y dar a conocer las distintas muestras modernistas repartidas por el territorio.
Compromiso y continuidad
La Fundación Caja Rural canaliza a través de este acuerdo su apuesta por proyectos de interés general en ámbitos como la cultura, la educación, la ciencia, la sanidad, el deporte de base, el medio ambiente y la acción social.
Ambas entidades dan inicio así a una colaboración con vocación de continuidad para fomentar la participación ciudadana en torno al patrimonio leonés.