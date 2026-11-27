Paula Cuervo, jefa de zona de Caja Rural en León; Miguel Ángel Cordero, presidente de la Asociación Amigos del Modernismo de León; Felipe Miguel Lozano, secretario de la asociación y Arturo Martínez, vocal de la asociación. Fundación Caja Rural.

Fundación Caja Rural impulsa un acuerdo para el fomento del patrimonio modernista a través de la cultura y el deporte

La Fundación Caja Rural y la Asociación Amigos del Modernismo de León han sellado un convenio de colaboración para promover, divulgar y poner en valor el legado modernista de León y su provincia.

El acuerdo respalda a la asociación en sus primeros pasos dentro de su andadura pública.

La iniciativa busca acercar a la ciudadanía la arquitectura y el arte modernistas como parte de la memoria colectiva y la identidad cultural de los municipios.

Miguel Ángel Cordero, presidente de la Asociación Amigos del Modernismo de León y Paula Cuervo, jefa de zona de Caja Rural en León firman el convenio de colaboración. Fundación Caja Rural.

Líneas de actuación

El convenio apoyará las primeras propuestas de la entidad, entre las que figuran presentaciones, visitas culturales guiadas, encuentros, actividades divulgativas, publicaciones y contenidos digitales.

Estas citas abordarán tanto los valores estéticos y arquitectónicos como el contexto social e histórico de los espacios.

Amigos del Modernismo de León plantea un trabajo integrador para tejer redes entre municipios, investigadores, especialistas, instituciones, entidades culturales y vecinos.

El propósito es documentar y dar a conocer las distintas muestras modernistas repartidas por el territorio.

Compromiso y continuidad

La Fundación Caja Rural canaliza a través de este acuerdo su apuesta por proyectos de interés general en ámbitos como la cultura, la educación, la ciencia, la sanidad, el deporte de base, el medio ambiente y la acción social.

Ambas entidades dan inicio así a una colaboración con vocación de continuidad para fomentar la participación ciudadana en torno al patrimonio leonés.