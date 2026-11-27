Detenido un hombre por homicidio imprudente por la muerte de un cazador en Tombrio de Abajo

La Guardia Civil de Ponferrada detuvo a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio imprudente, tras efectuar el disparo que causó la muerte de un cazador, de 35 años, este jueves por la tarde en una zona de monte de la localidad de Tombrio de Abajo, en el municipio berciano de Toreno (León), según fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La investigación continúa abierta y a la espera de los resultados de la autopsia y del correspondiente informe médico-forense, que permitirán esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento, cuando se desarrollaba una montería de jabalíes.

El fallecido es el alcalde pedáneo de Tombrio de Abajo, que recibió un disparo accidental durante una jornada de caza, después de que otro cazador le alcanzara presuntamente con su arma.

El suceso tuvo lugar sobre las 18:40 horas, ya sin luz natural, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 avisó a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Toreno, y al Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Agencia de Protección Civil.

Los organismos en el lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre. Al tratarse de un lugar de difícil acceso para vehículos fue necesaria la intervención de los bomberos de Ponferrada para la evacuación del fallecido.