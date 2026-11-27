David Macía Fernández tenía 36 años y una vida ligada a su pueblo. Tombrio de Abajo, una pequeña localidad del municipio leonés de Toreno con menos de 200 habitantes.

Como alcalde pedáneo y militante del PSOE, era una de las personas más conocidas. Este jueves, un accidente durante una batida de jabalíes ha acabado con ella de forma trágica.

Su muerte deja una familia rota, dos niños pequeños sin su padre y a un pueblo que todavía trata de asimilar que uno de sus vecinos más comprometidos ya no está.

David estaba casado con Erisa y era padre de una niña y un niño.

Trabajador del servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, llevaba casi una década al frente de la junta vecinal de Tombrio de Abajo.

Una responsabilidad que ejercía desde la cercanía, pendiente de las necesidades cotidianas de sus vecinos y con la voluntad de conseguir mejoras para el lugar al que estaba unido.

El alcalde de Toreno, Vicente Mirón, ha sido uno de los primeros en expresar públicamente el dolor por su pérdida. Ambos compartían el trabajo municipal y conocían de cerca la implicación de David con su localidad.

“Vivía y trabajaba por su pueblo. Es un golpe muy duro”, ha lamentado Mirón, que ha recordado cómo su compañero estaba siempre pendiente de conseguir cosas para Tombrio de Abajo.

Según ha explicado, David estaba también arreglando una casa en el pueblo y su familia estaba involucrada en el desarrollo ganadero de la zona.

“Sé que es fácil hablar bien de él ahora, pero es que eso ya se lo merecía antes”, ha señalado el regidor, visiblemente afectado a la agencia Ical.

Un disparo mortal

La tragedia ocurrió durante la tarde del jueves, cuando David participaba en una batida de jabalíes en una zona de monte de Tombrio de Abajo.

Según las primeras informaciones, recibió un disparo en la cabeza que habría sido efectuado accidentalmente por otro de los cazadores que participaban en la actividad.

Eran aproximadamente las 18.40 horas cuando la sala de operaciones del servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada de la Guardia Civil. Los agentes comunicaron que se dirigían a una zona de difícil acceso para atender el suceso.

Desde el 112 se movilizaron una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Toreno. También se dio aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil. Sin embargo, cuando los servicios sanitarios llegaron hasta el lugar, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

Las dificultades del terreno complicaron las labores de evacuación. La zona era de difícil tránsito para los vehículos, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos de Ponferrada para recuperar el cuerpo.

La Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del disparo.

El cazador que presuntamente efectuó el tiro fue detenido como supuesto autor de un delito de homicidio imprudente.

La investigación continúa abierta y se está a la espera de los resultados de la autopsia y del correspondiente informe médico-forense.

Dos días de luto

El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial por la muerte del alcalde pedáneo, una decisión que refleja el impacto de una pérdida que va mucho más allá de la esfera política.

Vicente Mirón ha trasladado sus condolencias a la mujer de David, a sus hijos pequeños y a todos los vecinos de Tombrio de Abajo. También ha ofrecido a la familia toda la ayuda que necesite en estos momentos.

También el PSOE ha expresado públicamente su pesar. La Agrupación Socialista de Toreno-Matarrosa ha trasladado su tristeza por la muerte de quien consideraba un compañero comprometido con su municipio y con sus vecinos.

En su mensaje ha querido recordar su trayectoria y todo lo que había aportado a la localidad, además del ejemplo que, aseguran, había representado para la familia socialista.

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha destacado su compromiso con el municipalismo, su vocación de servicio público y el profundo arraigo a su pueblo.

“David era un hombre joven, lleno de ilusión y con muchos proyectos de futuro. Era un ejemplo de quienes apuestan por quedarse en nuestros pueblos, formar allí una familia y trabajar para mantener vivo el medio rural. Nos deja demasiado pronto, con toda una vida por delante y demasiados sueños por cumplir”, ha señalado Cendón.

“Hoy la familia socialista leonesa pierde a un compañero querido y comprometido con sus vecinos. Su pérdida nos llena de tristeza. Todo nuestro cariño y apoyo a su compañera, a sus hijos y a sus seres queridos en estos momentos de inmenso dolor”, ha añadido.

La Diputación de León se ha sumado a las muestras de condolencia y ha trasladado su pesar a los familiares y seres queridos del alcalde pedáneo.

El dolor también ha llegado al ámbito en el que se produjo el accidente. El Club Deportivo de Caza de Toreno, del que David era compañero de afición y de coto, ha anunciado la suspensión de la cacería prevista para este domingo como muestra de duelo.

“Hoy nos toca despedir a un compañero de afición y de coto, alguien con quien compartimos jornadas de monte, conversaciones y recuerdos que siempre serán nuestros”, han publicado.

Despedida

La familia de David Macía ha agradecido las muestras de cariño y respeto recibidas tras conocerse su fallecimiento.

En la esquela, sus seres queridos han pedido que se eleve una oración por su eterno descanso y han anunciado que el funeral y entierro tendrán lugar este sábado, 28 de noviembre, a las 12.00 horas, en la iglesia parroquial de Tombrio de Abajo.

El velatorio se celebrará en la intimidad familiar, tal y como han comunicado sus allegados, que han querido agradecer públicamente el apoyo recibido en estas horas tan difíciles.