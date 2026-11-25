La plataforma de FEVE en León critica a Cuerpo por mantener a la directora general investigada por ocultarles información

La plataforma en defensa del Ferrocarril del Vía Estrecha (FEVE) en León ha denunciado públicamente la decisión de Carlos Cuerpos de mantener a la directora general de Estrategias de Movilidad, Lucía Martínez Riveiro, investigada por "haber obstaculizado, de forma presuntamente delictiva, la labor de la plataforma".

La organización leonesa ha incidido en que Martínez Riveiro declarará como investigada el próximo miércoles 2 de diciembre ante el Tribunal de Instancia de Madrid por unos hechos que se remontan a marzo de 2025.

En ese momento, según han recordado, la plataforma pidió al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible los informes técnicos y documentación sobre el futuro del tramo entre la estación de Matallana y el apeadero de La Asunción.

Sin embargo, el departamento dirigido entonces por Óscar Puente, que dimitió tras el trágico accidente de Urda (Toledo), rechazó la petición alegando que "el asunto seguía en evaluación".

Fue el 9 de septiembre de ese mismo año cuando el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dio la razón a la plataforma y sustentó que "no cabe confundir información en elaboración con un expediente en tramitación y que, tras 14 años de obras y cierre, necesariamente tenía que existir documentación".

Sin embargo, siempre según la plataforma, Martínez Riveiro firmó una resolución en la que sostenía que su Dirección General "no tenía constancia de la existencia de ningún informe, resolución, acuerdo o expediente sobre el tramo".

El relato de los hechos de la plataforma señala que continuó reiterando esta posición y llegó a calificar de "inconcluso" el estudio técnico que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, había citado en prensa como "principal argumento para descartar la integración del tren en León".

Además, han explicado que una resolución posterior de ADIF reveló que el 20 de junio de 2025 el Ministerio ya había encargado a Ineco el proyecto de enterramiento del tramo.

Fue por estos hechos por lo que decidieron interponer una querella contra la directora general por presuntos delitos de prevaricación administrativa, desobediencia a la resolución del Consejo de Transparencia y falsedad documental.

En este contexto, han hecho hincapié en que los hechos hoy investigados "no son un episodio aislado", sino que son parte de una "estrategia colectiva" del Ministerio de Transportes y los representantes del PSOE en León.

"A veces de forma presuntamente delictiva y otras veces en uso de herramientas legales como el silencio administrativo, para restringir los derechos de esta plataforma, impedir que la ciudadanía conozca el alcance del derroche que se ha producido en esta línea e impedir que prosperen los procedimientos judiciales que ahora mismo se desarrollan", han añadido.

Para la plataforma, que Cuerpo mantenga a la directora general es sinónimo de que la intención es que se "mantenga la forma de actuar" que impuso Óscar Puente en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.