León tendrá 16 atracciones infantiles para disfrutar de la Navidad en varios puntos de la ciudad: a 1,50 € por viaje

Vuelven las atracciones infantiles a las calles de León por Navidad. Un año más, los niños y niñas leonesas y los visitantes van a poder disfrutar de esta propuesta perfecta en una época del año tan especial.

Comenzarán a funcionar este jueves, 26 de noviembre, tras el acto de encendido de la iluminación navideña, programado para las 18:30 horas. Permanecerán abiertas hasta el 10 de enero de 2027. Una iniciativa del Ayuntamiento de León a través de la Concejalía de Participación Ciudadana.

En total, esta Navidad se van a instalar 16 atracciones mecánicas en los siguientes puntos: tres en la calle de Los Museos, detrás de la Diputación y del Edificio Botines; tres en el aparcamiento de Santa Nonia, junto a Correos y frente a la Iglesia.

Tres en la plaza Padre Javier de Valladolid, inmediaciones de El Corte Inglés; tres en la plaza de San Marcos, junto al quiosco; dos en la glorieta de Guzmán, al lado del templete de música; y dos en avenida de los Reyes Leoneses, en la acera frente al Auditorio Ciudad de León.

El horario será de tarde los viernes, sin coincidir con el horario lectivo, y de mañana y tarde los fines de semana, festivos y durante las vacaciones escolares. La hora de cierre será a las 22:00 horas.

Además, los sábados entre las 17:00 y las 18:00 horas se establecerá la ‘hora silenciosa’ en la que se reducirán las luces intermitentes y se bajará la música para evitar la sobrecarga sensorial y que las atracciones sean también accesibles a niños con necesidades especiales.

El precio por viaje, independientemente de la atracción, será de un euro y medio.