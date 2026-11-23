El interior de la vivienda incendiada en la localidad leonesa de Bembibre ICAL

Cuatro intoxicados por humo, entre ellos dos menores, en el incendio de una vivienda en Bembibre

Cuatro personas, entre ellos dos menores de edad, resultaron intoxicadas por humo como consecuencia de un incendio declarado en la tarde de este lunes en una vivienda situada en la calle Quevedo de Bembibre (León).

El aviso se recibió a las 15:41 horas y la Sala del 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil, al Parque de Bomberos de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un equipo médico de Bembibre y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario atendió a cuatro personas, un hombre de unos 40 años, una joven de unos 20, un adolescente de unos 15 y una niña de 10, que fueron trasladados posteriormente en ambulancia de soporte vital básico al hospital del Bierzo.

Los Bomberos trabajando en el lugar del incendio, en la localidad leonesa de Bembibre, este lunes ICAL

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Ponferrada movilizó dos autobombas y un vehículo de trabajo en altura. A la llegada de los efectivos la vivienda ya había sido desalojada.

Del interior fue rescatado un perro, en aparente buen estado. A las 16:19 horas el incendio se dio por controlado, mientras que el resto de las tareas de ventilación se extendieron hasta las 17:15.

La planta baja quedó totalmente destruida, mientras que la primera presenta daños en el mobiliario debido a la temperatura y el humo. Por el momento se desconoce el origen del siniestro.