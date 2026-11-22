Mari Paz: "Me voy a comprar una casa en un pueblo; en Benidorm me pedían 200.000 euros por un piso de 50 metros"

“Por un piso de 50 metros te piden casi 200.000 euros. Y ahora, después de estos meses, estamos en proceso de comprar una casa”.

Mari Paz resume así el cambio que ha dado su vida desde que dejó Benidorm para instalarse en Ciñera, una localidad del municipio leonés de La Pola de Gordón.

Hasta hace unos meses vivía en la localidad alicantina, donde tenía dos trabajos.

Por las mañanas trabajaba como camarera de pisos y por las noches se ocupaba de la cocina en un bar de tapas.

Una rutina de dos empleos que, sin embargo, no le permitía plantearse algo tan básico como comprar una vivienda.

“Cuando la vivienda se puso imposible, decidí cambiar”, explica en las redes sociales de Proyecto Arraigo.

Y así fue como comenzó una nueva etapa lejos de Benidorm. Desde marzo vive en Ciñera, un pueblo de alrededor de 700 habitantes que ya conocía de antes.

Había llegado hasta allí para hacer una ruta de senderismo y aquel primer contacto con el entorno terminó convirtiéndose en el lugar donde empezar de nuevo.

El cambio ha sido de localidad y también de trabajo, de vivienda y, sobre todo, de ritmo de vida.

Ahora trabaja en la cocina de un restaurante del pueblo y está inmersa en el proceso de comprar una casa.

Algo que en Benidorm veía prácticamente imposible y que en León ha empezado a estar a su alcance.

Una de las cosas que más le ha llamado la atención es la diferencia entre las viviendas.

“En Benidorm son pisos pequeños porque están habilitados para que la gente haga vida fuera. Aquí es diferente. Son grandes, están muy bien equipados y tienen mejores calidades”, cuenta.

También destaca la diferencia de precios entre la ciudad alicantina y Ciñera y sus alrededores.

Pero no es solo una cuestión económica. Para Mari Paz, vivir en el pueblo significa tener más espacio y, especialmente, más luz.

“Mires donde mires, todo es luz. No tienes edificios que te tapen”, señala.

Esa sensación la tuvo desde el primer día. Recuerda especialmente su primera mañana en Ciñera. Se levantó y se sintió relajada, algo a lo que no estaba acostumbrada.

Y es que todavía estaba adaptándose al nuevo lugar, pero había algo que ya había cambiado: no tenía que salir corriendo para llegar al trabajo ni afrontar el ritmo que había marcado su vida en Benidorm.

“Mi primera mañana aquí me levanté súper relajada. Estaba desubicada, pero sin el estrés de ir al trabajo. Aquí todo es más tranquilo, no tienes que madrugar. La vida empieza a media mañana”, explica.

“Ahora es mi vivienda, mi espacio”, resume nuestra protagonista.

Una frase que refleja lo que ha supuesto para ella este cambio: pasar de no poder plantearse comprar un piso en Benidorm a estar buscando una casa propia en un pueblo de León.

Proyecto Repuebla

La llegada de Mari Paz a Ciñera forma parte del programa Repuebla León Sostenible, impulsado por la Diputación de León y el Centro de Innovación Territorial León Sostenible y gestionado por Proyecto Arraigo.

La iniciativa busca facilitar que personas y familias procedentes de entornos urbanos se instalen en municipios de la provincia.

Para ello, trabaja en conectar a quienes quieren cambiar de vida con pueblos que necesitan nuevos vecinos, teniendo en cuenta las oportunidades laborales, las viviendas disponibles y las necesidades de cada localidad.

Proyecto Arraigo acompaña a los interesados durante el proceso para facilitar su llegada e integración en el medio rural.

El objetivo es favorecer la llegada de nuevos habitantes y contribuir a frenar la despoblación.