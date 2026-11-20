El Ayuntamiento de León ha celebrado este viernes la Junta de Gobierno Local. Ayto León

El Ayuntamiento de León aprueba por 4 M€ la licitación para la renovación integral de la recogida de residuos

El Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes el expediente de contratación para el suministro, instalación y puesta en marcha de diferentes medios de recogida separada de residuos, que comprende la renovación integral de contenedores y la instalación de puntos limpios de proximidad.

La acción permitirá unificar los modelos de recogida de resto, envases y papel-cartón en León, además de incorporar nuevos equipamientos urbanos para el reciclaje de pequeños residuos especiales. El presupuesto asignado a la licitación tiene un valor superior a los cuatro millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro años.

La inversión, según han explicado desde el Consistorio, responde a la necesidad de dotar a León de equipamientos modernos que "faciliten a la ciudadanía el depósito separado de los residuos domésticos e incrementen las tasas de reciclaje".

Hay un doble objetivo operativo y ambiental. Por un lado está la intención de acercar a los barrios la recogida de pequeñas fracciones especiales que hasta ahora eran difíciles de gestionar.

Por el otro, se pretende sustituir la actual diversidad de contenedores antiguos por uno o dos modelos unificados de carga lateral, permitiendo optimizar las rutas, agilizar las maniobras de los camiones y reducir los costes de mantenimiento de la flota y del propio mobiliario urbano.

La licitación está estructurada en tres lotes. Uno primero, con un presupuesto base de 774.000 euros, para el suministro, instalación y puesta en marcha de puntos limpios de proximidad en diferentes espacios públicos.

Los módulos permitirán a los ciudadanos depositar de forma cómoda y separada residuos domésticos especiales como pilas, bombillas, teléfonos móviles, cartuchos de tinta, pequeño material electrónico y baterías.

El segundo lote, que cuenta con una partida de 2.011.625 euros, está destinada al montaje y suministro de contenedores de carga lateral fabricados mediante inyección de polietileno para las fracciones de resto y envases.

Por último, el tercer lote cuenta con más de 1,2 millones de presupuesto para la compra y montaje de contenedores metálicos de carga lateral destinados específicamente a la recogida selectiva de papel y cartón.

Nuevos camiones

Por otro lado, se ha aprobado la adjudicación del contrato de suministro para adquirir tres camiones recolectores-compactadores con una inversión de más de 835.000 euros.

Se trata de dos vehículos de carga lateral y uno de carga trasera que han sido adjudicados a Audeo Técnicas Medioambientales S.L.

El objetivo es reducir el índice de averías, recortar los tiempos de inactividad en taller y aminorar los costes de mantenimiento, mejorando al mismo tiempo la ergonomía, las condiciones laborales de la plantilla y la seguridad operacional durante las rutas diarias de recogida.

En el ámbito medioambiental, los tres camiones cumplen estrictamente con la normativa europea de emisiones contaminantes Euro VI.

Pasaje de la Rúa

La sesión de la Junta de Gobierno Local también ha servido para aprobar la adjudicación del contrato de obras de adecuación y puesta en valor del entorno de protección de las Cercas Medievales en el Pasaje de la calle La Rúa a la empresa Construcciones Presa Ibáñez S.L.

La actuación ha sido adjudicada por un importe superior a los 420.000 euros tras obtener la compañía la mejor valoración en el proceso. También se incorpora un presupuesto adicional en mejoras ofertadas por valor de 14.160 euros, un plazo de garantía total de 25 meses y la entrega de la documentación completa de fin de obra.

La actuación dará fin al abandono de este terreno en desuso, dotando al centro de la ciudad de dos recursos en el casco urbano como una nueva superficie verde de equipamiento público y una plaza amplia creada para el encuentro vecinal y el desarrollo de actividades culturales.