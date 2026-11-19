Miembros de Protección Civil ayudando a los electores a ejercer su derecho a voto. Fotografía: Ayuntamiento de León.

Protección Civil facilitará el traslado de electores durante la jornada de votación de las elecciones generales en León

La Agrupación Municipal de Voluntariado de Protección Civil del Ayuntamiento de León ha puesto a disposición de los ciudadanos un servicio de traslado a los diferentes colegios electorales en la jornada de votación de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Cualquier persona que lo precise por tener problemas de movilidad o por cualquier otro motivo puede solicitar este servicio para ejercer su derecho al voto en los teléfonos: 987 25 95 11, 675 26 34 26 y 620 19 01 64 en horario de 8:00 a 14:00 horas.

Los voluntarios de Protección Civil realizarán los traslados de los electores entre las 9:00 y las 15:00 horas del 29 de noviembre.