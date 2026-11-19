Protección Civil facilitará el traslado de electores durante la jornada de votación de las elecciones generales en León
Para cualquier persona que lo precise por tener problemas de movilidad o cualquier otro motivo.
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La Agrupación Municipal de Voluntariado de Protección Civil del Ayuntamiento de León ha puesto a disposición de los ciudadanos un servicio de traslado a los diferentes colegios electorales en la jornada de votación de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Cualquier persona que lo precise por tener problemas de movilidad o por cualquier otro motivo puede solicitar este servicio para ejercer su derecho al voto en los teléfonos: 987 25 95 11, 675 26 34 26 y 620 19 01 64 en horario de 8:00 a 14:00 horas.
Los voluntarios de Protección Civil realizarán los traslados de los electores entre las 9:00 y las 15:00 horas del 29 de noviembre.