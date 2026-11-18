Un rinoceronte de hace unos 20 millones de años es el primer fósil de un gran mamífero encontrado en El Bierzo

Un cráneo con su mandíbula, descubiertos en 1970 en Santalla del Bierzo (León), pertenece a un rinoceronte extinto Brachydiceratherium.

El hallazgo representa el primer resto de un gran mamífero encontrado en la cuenca berciana, uno de los registros más noroccidentales de rinocerontes miocenos de la península Ibérica y la primera prueba paleontológica de la edad de la Formación Santalla.

El estudio de Juan Carlos Gutiérrez-Marco, investigador complutense y del Instituto de Geociencias, CSIC-UCM, y Óscar Sanisidro (Universidad de Alcalá) describe por primera vez estos restos del Mioceno inferior, una época que se extiende entre hace 23 y 16 millones de años. El trabajo se publica en Geologica Acta.

Los fósiles estudiados fueron descubiertos en 1970 por el periodista e historiador ponferradino Ignacio Fidalgo Piensos en una pequeña cantera de arcillas, hoy abandonada, contigua al conocido mirador “El Balcón del Bierzo”.

Años después, J.C. Gutiérrez-Marco los identificó como restos de un rinoceronte y, tras el fallecimiento de su descubridor, fueron cedidos por su hija y preparados para el estudio.

El ejemplar corresponde a un individuo adulto de rinoceronte, con los dientes muy desgastados, que conserva parte del hocico, el paladar con las dos series dentales superiores y parte de la mandíbula. La superficie rugosa del extremo de los huesos nasales indica que, en el caso de haber tenido un cuerno al final del hocico, debió ser muy pequeño.

Tras compararlo con los principales grupos de rinocerontes del Mioceno europeo, los autores lo atribuyen al género Brachydiceratherium, perteneciente a los teleoceratinos, un grupo extinto de rinocerontes de patas cortas y cuerpo robusto.

Sus dientes y su cráneo se parecen mucho a los de las formas más antiguas del género, conocidas en yacimientos del Mioceno temprano de Francia (Saulcet, Gannat) y Suiza (Bühler). Sin embargo, la combinación de rasgos de su cráneo es única, por lo que el fósil se ha clasificado como una forma aún sin determinar.

Hasta ahora, estas formas primitivas de Brachydiceratherium solo se conocían en Francia, Alemania y Suiza. El fósil berciano amplía hacia el noroeste de la península Ibérica el área de expansión alcanzada por estos rinocerontes a comienzos del Mioceno.

El hallazgo también reviste implicaciones geológicas, ya que su biocronología acredita por vez primera una edad Mioceno temprano para la Formación Santalla, uno de los conjuntos con predominio arenoso más sobresalientes del relleno neógeno de la cuenca de El Bierzo.

Su edad había sido previamente estimada entre el Oligoceno tardío y el Mioceno por correlación indirecta con otras unidades rocosas.