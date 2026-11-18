Mañueco reclama "protección real" para las víctimas de violencia machista frente a la gestión de Sánchez y Redondo

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido este miércoles en Ponferrada "seguridad y protección real" para las víctimas de violencia machista, contraponiendo el modelo de Feijóo frente a, según sus palabras, lo que han ofrecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ante la polémica por las pulseras antimaltrato.

Durante un acto electoral celebrado en Ponferrada, en el que Mañueco arropó a los cabezas de lista al Congreso y al Senado por León, afirmó que los españoles han sufrido "ocho años de gobierno de Sánchez y de mala gestión", citando los "precios por las nubes", las pulseras antimaltrato "que no funcionan" y los accidentes de tren.

Mañueco sostuvo que solo el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, puede impulsar la "reconstrucción nacional" y aportar "confianza, seguridad y tranquilidad".

En ese sentido, vinculó el concepto de seguridad a distintos ámbitos: el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, una red eléctrica eficaz que evite apagones, la estabilidad laboral y una rebaja fiscal para ayudar a las familias a llegar a fin de mes, además de garantías para que los jóvenes puedan construir su proyecto de vida.

El líder del PP autonómico defendió también la gestión de su partido en Castilla y León como aval del proyecto nacional de Feijóo, asegurando que los servicios públicos de la Comunidad se sitúan a la cabeza de España y destacando el impulso a la construcción de vivienda pública.

Asimismo, calificó la candidatura leonesa con los cabezas de lista al Congreso, con Ester Muñoz y Ricardo Gavilanes, y al Senado, con Lidia Coca y Silvia Franco, de "primera división", subrayando su "experiencia y eficacia".

De cara a la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre, Fernández Mañueco pidió a los asistentes "no dar nada por hecho" pese a las encuestas publicadas en los medios, señalando que "la encuesta de verdad es la del 29-N yendo a votar".

Por ello, instó a la militancia a movilizarse "al máximo" y recordó a los alcaldes que el resultado de las generales supondrá "el primer paso para que vosotros ganéis luego en las municipales en mayo".

Mañueco concluyó su intervención asegurando que "no vamos a dejar que España sucumba ante Sánchez, el 29-N vamos a poner a España a funcionar de nuevo votando a Feijóo", apuntó.