La Guardia Civil ha detenido a un joven de 23 años en Vega de Espinareda (León), como presunto autor de un delito continuado de daños.

La actuación ha sido llevada a cabo por componentes del Puesto de Fabero del Bierzo, en el marco de investigaciones relacionadas con varios incendios provocados en la localidad, sin tener que lamentar daños personales.

Los hechos que se le atribuyen tuvieron lugar en distintas fechas de este año. En junio, un incendio provocado en un vehículo estacionado en la vía pública. En julio, otro fuego provocado en el interior de un inmueble deshabitado. En octubre, un incendio provocado en una vivienda y en noviembre, otro en un contenedor en la vía pública.

Tras las actuaciones e investigaciones realizadas, encaminadas al esclarecimiento de los hechos descritos, los agentes procedieron a la detención del presunto autor, que ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada en funciones y de guardia.