El sector hostelero amenaza con una huelga en el puente de diciembre y en Navidad si persiste el bloqueo del convenio

Habrá huelga en la hostelería de León si continúa el bloqueo del convenio. Así lo han anunciado este martes los sindicatos CC.OO. y UGT después de solicitar la apertura de un procedimiento de conciliación-mediación colectiva ante el Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla).

Los representantes de los trabajadores han denunciado el "bloqueo" en la negociación del convenio colectivo provincial de Hostelería y Turismo de León, propiciado por una Federación Leonesa de Empresarios (FELE) que "condiciona la continuidad de las negociaciones a un recorte sustancial de las mejoras".

En concreto, todo corresponde a las mejoras de las prestaciones por incapacidad temporal (IT), que se recogen en el actual convenio colectivo y protegen los ingresos de las personas trabajadoras durante las bajas laborales.

El actual convenio afecta a cerca de 12.000 empleados del sector de la hostelería y el turismo de León, que llevan a cabo su actividad en restaurantes, hoteles, bares y otros establecimientos de restauración y alojamiento.

Los sindicatos han lamentado que la patronal "vuelva a criminalizar" a los trabajadores en situación de baja laboral y que, además, "cuestionen incluso la profesionalidad del personal médico que las expide".

En este punto, CC.OO. y UGT han rechazado que la representación empresarial "pretenda imponer un recorte de derechos como condición para continuar negociando: o se acepta su propuesta o se da por rota la negociación".

Han recordado, en este sentido, que la negociación se inició el pasado 1 de julio después de que la vigencia del convenio decayese el 31 de diciembre de 2025.

Desde entonces, han denunciado que la patronal "se niega a avanzar en la reducción de jornada, las mejoras salariales y la ampliación de los permisos laborales".

De esta manera, han explicado que la jornada laboral anual del sector está en 1.790 horas, por encima de la media de los convenios sectoriales de la provincia (1.753 horas) y de Castilla y León (1.759 horas).

Han considerado que la actitud de la patronal es "contraria al principio de buena fe" y han acusado a la misma de "una falta de voluntad real de diálogo para alcanzar un acuerdo que mejore las condiciones laborales de las plantillas".

UGT y CCOO han advertido de que, si la patronal mantiene bloqueada la negociación del convenio, van a adoptar todas las medidas de presión sindical a su alcance, hasta la convocatoria de huelga en la hostelería leonesa durante el puente de diciembre y la campaña de Navidad.