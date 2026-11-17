Gran fiesta del cocido el 21 y 22 de noviembre con menús a 25 euros y la participación de siete restaurantes

Tradición y autenticidad. Estos son los principales baluartes que sustentan las jornadas gastronómicas del cocido que se celebran este fin de semana en La Pola de Gordón, un municipio de la Montaña Central Leonesa, al norte de la provincia y cerca del límite con Asturias.

Enclavados dentro de la biosfera del Alto Bernesga, en esta localidad el cocido se hace al estilo gordonés. Aquí lo característico son las sopas de todos los matices y aromas, los garbanzos tiernos, la berza de la huerta y, por supuesto, las carnes ahumadas y los productos de la matanza.

El carácter inconfundible se encuentra en la morcilla, el chorizo, la longaniza, el tocino, la panceta, la costilla, la cecina de chivo, la pata y el morro de cerdo. No falta tampoco el relleno y los vinos de León como maridaje, junto al pan crujiente de la zona como acompañante.

La localidad celebra su vigesimocuarta edición de sus jornadas gastronómicas del cocido gordonés, que comenzaron los pasados 14 y 15 de noviembre. Ahora, vuelven este fin de semana para los días 21 y 22, donde siete restaurantes ofrecerán los menús especiales a un precio de 25 euros.

Las jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de La Pola de Gordón y la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, junto con la colaboración de la Diputación de León.

El objetivo principal es promocionar la gastronomía tradicional de la localidad, apoyar a su sector hostelero y dar visibilidad a los productos y las costumbres culinarias de toda la comarca.

Con el cocido como principal representante de la cocina local, las jornadas nacieron como una iniciativa de promoción de la cocina tradicional y de dinamización de la zona.

Es, además, una oportunidad para poder visitar las diferentes localidades que componen el municipio, a la vez que se disfruta del sabor de este plato tradicional y se conoce el patrimonio natural y cultural de la zona.

Restaurantes participantes

Para poder disfrutar de estos menús a un precio de 25 euros, resulta imprescindible formalizar una reserva previa a través de los propios restaurantes participantes.

Los establecimientos se ubican en distintas localidades que conforman el municipio. Los participantes y sus números de contacto son los siguientes:

Restaurante Tarabico, en Geras de Gordón, puede reservarse en el 987 597 054; Nómada630, en Huergas de Gordón, en el 987 693 284; Restaurante Tamba, en La Pola de Gordón, 627 737 320; Casa Senén, en Vega de Gordón, 987 586 222; Restaurante La Hornaguera, en Ciñera de Gordón, 987 584 133; Restaurante Rabocán, en Beberino, 626 680 523; y el Restaurante Entrepeñas, en Geras de Gordón, 987 597 090.

Las jornadas fueron inauguradas oficialmente el pasado 5 de noviembre, con la participación del alcalde de La Pola de Gordón, Antonio García Arias, quien ensalzó el significado del cocido gordonés como una parte de la historia, las costumbres y la identidad de su municipio.

La iniciativa, según se explicó durante su presentación, se concibe como un proyecto colectivo en el que instituciones, productores, restaurantes y vecinos contribuyen a reforzar la identidad de la comarca y a dinamizar su economía.