Dos muertos tras salirse de la vía, dar vueltas de campana y caer a un reguero en Toral de los Guzmanes

Dos personas, un hombre de unos 80 años y una mujer de unos 50 han muerto este lunes tras salirse de la vía y volcar el coche en el que viajaban en el kilómetro 187 de la carretera N-630, a la altura del municipio leonés de Toral de los Guzmanes.

El aviso llegó sobre las 14:45 horas a la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León.

Según explicó la persona que llamó para alertar del accidente, el turismo se había salido de la carretera, dio varias vueltas de campana y quedó volcado en un reguero junto a una rotonda, con sus dos ocupantes heridos y atrapados dentro sin poder salir.

Hasta el lugar acudieron la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de la Diputación de León, un helicóptero medicalizado de Sacyl, una ambulancia de Soporte Vital Básico, una UVI Móvil de Emergencias Sanitarias - Sacyl, y personal de atención continuada del Centro de Salud de Valencia de Don Juan, que envió varios recursos al punto del siniestro, incluido un helicóptero medicalizado.

Los bomberos tuvieron que evacuar a los dos ocupantes, que finalmente fallecieron.