Guiño a Urraca I y Gaudí, música sin alcohol y estreno de 'Los rapaces': así será el regreso de Expojoven en León

Escaparate del asociacionismo juvenil y maratón de ocio saludable en la capital leonesa. Expojoven celebra este sábado, 21 de noviembre, su 36 edición en el Palacio de Exposiciones de León con la participación de 77 entidades —entre ellas 15 asociaciones juveniles de la ciudad— y más de 50 actividades que se traducirán en un centenar de convocatorias a lo largo de toda la jornada.

El recinto abrirá sus puertas en horario partido, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas, consolidándose, en palabras de la concejala de Bienestar Social y Juventud, Vera López, como "la mayor feria juvenil de la Comunidad Autónoma de Castilla y León".

Durante la presentación celebrada este lunes —en la que han participado el técnico municipal de Juventud Juan Jesús de la Iglesia, Alberto Ferrer (Juventudes Socialistas), Clara Steel (AEGEE-León) y Mónica Benavides (Sección de Juventud de CCOO)—.

López ha destacado que el certamen sirve para que cientos de jóvenes conozcan la oferta formativa y de tiempo libre tanto del Ayuntamiento como del tejido asociativo.

El acto inaugural tendrá lugar a las 11:00 horas con un guiño a la Reina Urraca I de León y a Antonio Gaudí, amenizado por un concierto de los alumnos de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas.

Estreno de cine premiado

Entre las principales novedades de esta edición destacan la implicación de Futuroscope y el impulso al ocio libre de alcohol a través de Expofest - 0 Manía, un apartado musical organizado por los promotores del festival Monoloco que reunirá entre las 12:00 y las 14:00 horas a tres grupos y tres DJ con zona de bebidas sin alcohol.

Bajo el paraguas de la XXXVI Feria del Asociacionismo Juvenil —que reúne a colectivos juveniles, fuerzas y cuerpos de seguridad, la Universidad de León, la Diputación y el Instituto de la Juventud de Castilla y León—, la programación despliega distintos espacios temáticos que combinan deporte, tecnología, cultura y formación.

Por un lado, el apartado 'Exporiencias' y el programa municipal 'es.pabila' ofrecerán talleres de drones, impresión 3D, rocódromo, circuito de karts, danza urbana, campamento romano o redacción de currículums, junto a un corro de aluches comentado en directo con seis jóvenes luchadores y el área Expo Ocio Digital, equipada con ocho pantallas gaming y una 'Arena PC' con diez ordenadores curvos de 144 Hz.

Por otro, el recinto acogerá la Feria del Cómic y del Libro Juvenil (con siete librerías y cuatro presentaciones literarias), la XIV edición de Espacio Idioma ('La calle del idioma', con siete entidades), el salón educativo Expoeduca (con nueve centros) y Expoactiva, centrada en turismo joven, deportes de nieve y financiación de viajes de fin de estudios, completando la oferta con una zona gastronómica con 'food truck' y área de relax.

El cierre de la feria estará dedicado al cine joven leonés con una gala final que incluirá el estreno del cortometraje 'Los rapaces', de Julu Martínez —galardonado como mejor joven realizador en Ciudad Real 2026 y mejor corto en el Certamen Joven de Castilla y León 2026—, y la proyección de 'Solo Deus', de Bea del Pozo, seleccionado en la convocatoria municipal Cul'26.