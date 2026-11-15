Vox saca pecho de su prioridad nacional: “En las ayudas y el acceso a la vivienda es una realidad”

La portavoz nacional de Familia de Vox, Ainhoa García, lanzó hoy un mensaje de “esperanza” frente al “fracaso de las políticas socialistas”, al considerar que “apenas unos meses” de la presencia de la formación en instituciones como la Junta de Castilla y León “han demostrado que solo el voto a Vox lo consigue”.

“Es ahora o quizás nunca. Es la última oportunidad para España este 29 de noviembre. Es, o la miseria y la corrupción del PSOE o la prosperidad para nuestras familias”, ha añadido.

Todo en un acto en León en el que la portavoz nacional de Familia de Vox ha estado acompañada por el presidente del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán.

Frente a ello, aseguró que, en apenas unos meses de la presencia de Vox en las instituciones, la formación ha logrado que “la prioridad nacional en las ayudas y en el acceso a la vivienda sea una realidad”

Al tiempo que ha conseguido “una bajada drástica del IRPF en el tramo autonómico, la eliminación de la cita previa obligatoria o ayudas para la adquisición de vivienda”.

“Este es el programa y las ideas que Vox quiere llevar a toda España y hemos demostrado que solo el voto Vox lo consigue”, aseveró la portavoz de Familia.

Un momento trascendental

Ainhoa García estuvo acompañada en su visita a la capital leonesa por el presidente del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, quien coincidió con ella en que el actual es “un momento trascendental de la historia de España”, así como en que las elecciones generales suponen “una oportunidad única para que los leoneses y los españoles tomen las riendas del futuro de un país que se ha visto abandonado en ocho años de Gobierno socialista”.

Pollán ejemplificó este “abandono” en ámbitos como “las infraestructuras o el colapso de los servicios públicos a pesar de que los españoles han pagado más impuestos que nunca en los últimos cuatro años”. Una situación que, a su juicio, tiene como una de sus causas “el colapso que produce la inmigración masiva y descontrolada”, ya que “los españoles han pasado a ser los últimos de la fila en la recepción de ayudas sociales y a la vivienda”, lo que ha provocado que “los jóvenes no tengan la capacidad de poder desarrollar su proyecto de vida en su propia ciudad”.

En este sentido, el también vicepresidente de la Junta de Castilla y León abogó por una remigración que, además de hacer que “quienes han entrado ilegales o han delinquido vuelvan a sus países”, también permita que “los españoles que han tenido que irse fuera a labrarse un futuro tengan la opción regresar con unos sueldos dignos y con un trabajo estable”.

Otra cuestión “importante” desgranada hoy por Carlos Pollán fue la “prioridad nacional”, al considerar “absolutamente inconcebible que cualquier persona que venga de fuera, que no haya cotizado y que no haya aportado al país, esté por delante de españoles que llevan cotizando toda la vida y contribuyendo al Estado de bienestar de España”. A ello sumó la desregulación para “aliviar la carga burocrática y la carga legal de fanatismo ideológico” y “facilitar la vida a los administrados por parte de la administración y que no sea al revés”.

Por todo ello, el presidente del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes autonómicas trasladó hoy en León que el actual es “un momento histórico para dar un vuelco a las políticas que se han hecho en este país”, para lo que “la única garantía de un cambio y de una alternativa al Gobierno es un Vox fuerte”, tal y como consideró que “ya se ha producido en los gobiernos autonómicos en los que ha entrado la formación”.

Finalmente, el candidato de Vox por León al Congreso de los Diputados, Pablo Calvo, puso de relieve el “interés” de la formación por la institución que supone la familia y que “debe estar presente en toda la próxima legislación que se vaya a desarrollar en España”, al ser “una cédula importantísima de la sociedad”. “La familia es el primer eslabón de una sociedad, luego la provincia y luego la misma nación”, aseguró.

"Pronta recuperación"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, envió hoy un mensaje de “ánimo y pronta recuperación” al maquinista del tren de mercancías que descarrilló esta madrugada en la línea Madrid-Ávila.

Una “desgracia” que, a su juicio, se trata de “una más” de las que el Partido Socialista “ha traído al país” y que, según afirmó, “se ve claramente en un ámbito como el de las infraestructuras”, ya que “de haber utilizado el dinero de los españoles correctamente”, todos los accidentes registrados en los últimos meses “no serían más que una mala pesadilla” que, “por desgracia”, se han convertido en “una realidad cada vez más cotidiana y más repetida en España”.