Herido por arma blanca tras una agresión en León: sangraba abundantemente y ha sido trasladado al hospital

Un varón, de unos 30 años, ha resultado herido tras ser agredido con arma blanca en la madrugada de este domingo, 15 de noviembre, como han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 05:49 horas cuando la sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibía una llamada de la Policía Local de León que solicitaba asistencia para un varón al que habían agredido en la calle Platerías de León.

Indicaban que el joven había resultado herido por arma blanca y sangraba abundantemente.

El centro de emergencias 112 daba aviso del incidente a Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local de León y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que enviaba una UVI móvil.

El agredido, un varón de unos 30 años, ha sido trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de León.