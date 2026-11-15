Los vecinos de Manzanedo de Valdueza después de la trágica riada de hace unos meses. César Sánchez. ICAL.

El Ayuntamiento de Ponferrada activa la alerta en Manzanedo de Valdueza por riesgo de desbordamiento ante las lluvias

El Ayuntamiento de Ponferrada ha activado, a primera hora de esta tarde, el Plan Territorial de Protección Civil municipal en situación de alerta en Manzanedo de Valdueza.

Todo ante la posibilidad de riesgo de desbordamiento, aunque en nivel bajo, debido a las fuertes lluvias y arrastres que están teniendo lugar en el arroyo de la localidad, que pueden “poner en peligro a las personas y causar daños a bienes públicos y privados”.

Así figura en el decreto de activación del Plan Territorial de Protección Civil municipal, firmado por el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, una vez valorada la situación por los servicios de Policía Municipal e Ingeniería.

La alerta, activada en grado cero, se mantendrá hasta que duren los episodios de fuertes aguaceros en la localidad, y se pide a la población que “se mantenga alejada del cauce de ríos y arroyos, que evite desplazamientos innecesarios durante los periodos de lluvia intensa y que se mantenga en el interior de su vivienda, sin hacer uso de espacios de bajo rasante como bodegas”.

También se considera necesario “no estacionar vehículos en zonas próximas a cauces o susceptibles de inundación y mantenerse informados de los avisos meteorológicos para seguir las recomendaciones de las autoridades”.

De igual forma, el Plan Territorial de Protección Civil municipal ordena a la Policía Municipal a proceder “al acordonamiento de los espacios de riesgo y asistir a la población en todo aquello que le sea demandado, y constituir un órgano de apoyo permanente a la Alcaldía durante el tiempo que dure la alerta”.

Manzanedo de Valdueza sufrió este verano, en concreto el día 15 de agosto, una fuerte tromba de agua que provocó una riada y el consiguiente deslizamiento de tierra en el municipio que se saldó con dos mujeres fallecidas y cuatro heridos, dos de ellos menores.