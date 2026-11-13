Medio millón de pernoctaciones y único destino español en 'Best in Travel 2027': "León, una forma de vivir"

Imagen de grupo, junto al delegado de Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen en Intur 2026. Ayto. León.

Escaparate de prestigio internacional en Valladolid y balance histórico de viajeros en la capital leonesa. El Ayuntamiento de León ha presentado este viernes en la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur 2026) su oferta turística respaldada por unos datos récord en los nueve primeros meses del año.

Periodo en el que la ciudad ha superado los 318.000 visitantes y las 526.000 pernoctaciones, con un máximo histórico en agosto de más de 16.000 turistas extranjeros.

La concejala de Turismo, Mercedes Escudero, acompañada por el concejal de Modernización y Servicio de Limpieza, Jon Fernández, ha defendido el atractivo de la capital dentro del espacio del Consorcio Provincial de Turismo (Turisleón), que acude a esta edición bajo la propuesta 'León, 12 formas de vivir el Camino'.

Durante su intervención, Escudero ha subrayado que el crecimiento cuantitativo viene acompañado de un modelo basado en la autenticidad y lejos de la masificación: "Ofrecemos un turismo sostenible basado en la autenticidad y que ofrece experiencias completas.

León se aleja de los escenarios artificiales creados para las masas, conserva su identidad local y el visitante da fe de ello cuando llega a la ciudad".

Mejor destino español

Uno de los grandes reclamos exhibidos en Valladolid ha sido la reciente designación de León por parte de 'Lonely Planet' como uno de los cincuenta destinos mundiales recomendados para viajar en 2027, convirtiéndose en el único destino español incluido en la prestigiosa lista 'Best in Travel'.

Para la edil leonesa, este reconocimiento internacional "no es una casualidad, es fruto de numerosas ponencias en encuentros turísticos, una destacada presencia en ferias sectoriales como esta, campañas publicitarias en medios especializados, workshops en toda España, encuentros internacionales con agencias de viajes y un trabajo constante con los activos del sector en la propia ciudad".

El respaldo del público queda reflejado además en el último informe de motivaciones del turista, donde León supera el 6 sobre 7 en seguridad ciudadana (6,42), calidad gastronómica (6,34), cuidado y limpieza (6,21), relación calidad-precio (6,09) y conservación del patrimonio (6,06).

La concejala de Turismo, Mercedes Escudero, acompañada por el concejal de Modernización y Servicio de Limpieza, Jon Fernández en el stand del Ayuntamiento de León en Intur. Ayto. León.

Asimismo, el 93% de los viajeros recomendaría la ciudad, el 83% ve alta o muy alta la probabilidad de repetir y el 94,3% manifiesta un elevado interés por degustar su gastronomía.

Campaña 'Sabe a León'

Junto al patrimonio y el Camino de Santiago, el Ayuntamiento ha destacado la consolidación de León como referente del turismo de congresos en el noroeste peninsular y como sede de eventos deportivos que garantizan un flujo continuo de visitantes durante todo el año.

Por último, Mercedes Escudero ha puesto en valor la recién presentada campaña promocional 'Sabe a León', concebida para transformar la cocina local en motor económico y orgullo de pertenencia.

Recordando las palabras pronunciadas esta misma semana por el alcalde, José Antonio Diez: "A León no se va a comer, se va a saborear una forma de vivir".