La ULE edita la nueva novela negra didáctica del profesor Javier Castaño: un relato policial con suspense criminal

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) suma a su catálogo ‘La víctima. (Intriga fiscal)’ que pasa por ser la última obra de ficción del profesor Francisco Javier Castaño Gutiérrez.

Se trata del número 6 de la Colección Creaciones Literarias (Serie Pecus, 3), una propuesta que consolida el sello de novela negra didáctica del autor, donde el entretenimiento se convierte en el vehículo ideal para divulgar conocimiento técnico.

La trama arranca de forma impactante con el asesinato del asesor fiscal Daniel Rosales, quien toma la palabra desde el más allá en un inicio tan insólito como sugerente: “Acabo de morir. Es una sensación anómala, insólita, diría que hasta sorprendente y, en mi caso, inédita...”.

A partir de este suceso, la conocida inspectora Aurora Escribano regresa al frente de la acción, esta vez acompañada por la recién incorporada subinspectora Micaela Pérez.

Ambas policías se verán obligadas a desentrañar un complejo entramado de vínculos personales, laborales y delictivos, chocando inevitablemente debido a sus formas totalmente opuestas de abordar la investigación criminal.

A través de la propia voz y recuerdos del asesor fallecido, el lector se sumergirá en los secretos, trucos y anécdotas de un despacho profesional cuyas operaciones bordean constantemente los límites de la legalidad.

Con un ritmo que mantiene el suspense hasta la última página, la novela enseña de manera totalmente innovadora nociones sobre gestión de dinero negro, blanqueo de capitales y conceptos fiscales básicos, demostrando que en ocasiones deshacerte de un enemigo puede ser tan fácil como evitar pagar impuestos.

El diseño y la maquetación de la obra han corrido a cargo de David Aller Llamera, mientras que la publicación, amparada bajo el sello de la ULE, cuenta con el código de registro ISBN 979-13-87583-91-0 y depósito legal DL LE 500-2026.

El libro se presenta en una edición de 407 páginas, en formato de 22 centímetros, con un precio de 12 euros, y ya se puede adquirir en el Servicio de Publicaciones a través del siguiente enlace: https://publicaciones.unileon.es/product/la-victima-intriga-fiscal/, y también en las principales librerías.