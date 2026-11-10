Castrillo de los Polvazares es uno de los pueblos incluidos en la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España y está declarado Conjunto Histórico-Artístico. Los Pueblos Más Bonitos de España

El pueblo más bonito de España con el mejor cocido, puente del siglo XVIII y portones y calles de aire medieval

Es tiempo de lluvia y temperaturas bajas, o lo que es lo mismo, es tiempo de cocido y de turismo rural. Y aquí te dejamos una de las mejores ideas para este próximo fin de semana.

Nos encontramos en plena Maragatería leonesa, a pocos kilómetros de Astorga y muy cerca del Camino de Santiago.

Tiene calles empedradas, casas de arcilla rojiza y grandes portones de piedra. Pero si por algo es conocido este rincón de la provincia de León, además de por su belleza, es por un plato que tiene una forma muy particular de comerse: el cocido maragato.

¿Dónde estamos? Seguro que ya lo sabes.

Castrillo de los Polvazares es uno de los pueblos incluidos en la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España y está declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Y todo esto con menos de 100 habitantes.

Las viviendas, los grandes portones, los patios interiores e incluso el empedrado de las calles responden a una forma de vida que durante siglos giró alrededor del transporte de mercancías.

Para descubrir la esencia de Castrillo de los Polvazares hay que comenzar por su Calle Real, la principal arteria del pueblo y uno de los mejores lugares para contemplar la arquitectura tradicional maragata.

Sus casas de piedra y arcilla rojiza, los grandes arcos de entrada y los portones preparados para permitir el paso de los carros recuerdan el pasado comercial de esta localidad.

La llegada del ferrocarril en el siglo XIX supuso el declive de este sistema de transporte, pero su legado quedó grabado en la fisonomía del pueblo. Hoy, ese pasado es precisamente uno de sus mayores atractivos turísticos.

Rincones con historia

Entre los edificios que sobresalen en el perfil de Castrillo de los Polvazares destaca la iglesia de Santa María Magdalena, reconocible por sus dos campanarios y convertida en una de las imágenes más características de la localidad.

Otro de los puntos que merece una parada es el Cristo de Arriba, una cruz de término situada en el lugar donde se bifurca la Calle Real.

Es uno de esos rincones que ayudan a entender la importancia que tuvo la religiosidad popular en la organización de los pueblos tradicionales.

La entrada histórica a Castrillo se realiza por el Puente Viejo, sobre el río Jerga. Desde allí se obtiene una perspectiva diferente del conjunto urbano antes de adentrarse en sus calles empedradas.

Muy cerca se encuentra el Parque de las Paleras, una zona acondicionada con bancos, mesas y espacio infantil que permite hacer una pausa durante la visita.

Además, quienes quieran conocer el pueblo de una manera más completa pueden seguir el itinerario 'Tradición, Camino y Sabor', una propuesta que conecta algunos de sus principales atractivos patrimoniales y gastronómicos.

El cocido maragato

Pero si hay algo que convierte a Castrillo de los Polvazares en un destino gastronómico imprescindible es su cocido maragato. Un plato contundente, ligado a la identidad de la comarca, que esconde una de las costumbres culinarias más curiosas de España: se come al revés.

Mientras que en otros cocidos la sopa suele abrir el menú, aquí se empieza por las carnes, se continúa con los garbanzos y la verdura y se termina con la sopa.

Tres vuelcos que convierten la comida en una experiencia gastronómica difícil de olvidar.

El primer vuelco reúne las carnes: morcillo, lacón, costilla, gallina, tocino y chorizo. A ellas se suma el tradicional relleno, una preparación elaborada con miga de pan, ajo y perejil que se fríe y acompaña al resto de ingredientes.

Después llegan los garbanzos, protagonistas de la segunda parte del cocido. En la receta maragata destaca especialmente el garbanzo de pico pardal, una variedad pequeña, de piel muy fina y textura cremosa.

Se sirve acompañado de verdura, habitualmente repollo, con un refrito de ajo y pimentón.

El último vuelco es la sopa, elaborada con el caldo del cocido, desgrasado y servido con fideos finos. Así, cuando parece que la comida ha terminado, llega el momento de disfrutar de este último plato.

¿Y por qué se come en este orden? La tradición popular atribuye esta costumbre a los antiguos arrieros maragatos y a los soldados, que necesitaban comenzar sus comidas con los alimentos más contundentes y energéticos antes de afrontar largas jornadas de viaje.

Aunque existen distintas explicaciones sobre su origen, lo cierto es que esta peculiar forma de servirlo se ha convertido en una de las señas de identidad de la gastronomía leonesa.

A ellos se suma otra especialidad muy apreciada en la zona: la cecina de vacuno, elaborada con carne procedente de ganaderías de la comarca y de los alrededores de la Sierra del Teleno.

Una muestra de cómo la antigua actividad comercial de los maragatos dejó su huella no solo en las calles y las viviendas, sino también en la mesa.

Novela de Concha Espina

La belleza y la personalidad de Castrillo de los Polvazares también han llamado la atención de escritores y artistas. Uno de los vínculos culturales más conocidos es el de la escritora Concha Espina, que eligió esta localidad como escenario de su novela La esfinge maragata.

En la obra, el pueblo aparece bajo el nombre ficticio de Valdecruces y sirve de marco para retratar la vida, las costumbres y las dificultades de la sociedad maragata de principios del siglo XX.

También existe una conexión con el cineasta francés René Clair, cuya esposa vivió en Castrillo de los Polvazares hasta su fallecimiento en 2006.

Castrillo de los Polvazares es, en definitiva, mucho más que un pueblo bonito. Es un lugar donde cada calle cuenta una historia, donde la arquitectura recuerda el pasado de los arrieros y donde sentarse a la mesa significa descubrir una tradición gastronómica que ha sabido mantenerse viva generación tras generación.