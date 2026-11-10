Juan José, el subinspector de la Policía Nacional fallecido en la explosión de Oviedo, era de León: "Nos unimos al dolor"

El barrio de Villafría, en Oviedo, amanecía este martes 10 de noviembre de sobresalto como consecuencia de un tiroteo en el que, además, se ha producido una explosión fruto de la detonación de una bomba casera presuntamente fabricada por uno de los implicados.

La deflagración se ha saldado con la muerte del subinspector de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional de Oviedo y un Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) ha resultado gravemente herido y permanece ingresado en el hospital.

Aunque los hechos han ocurrido en Asturias, este suceso ha golpeado de lleno a Castilla y León, ya que la víctima mortal es Juan José Rodríguez, afincado en la ciudad ovetense pero natural de León, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional de Oviedo a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Juan José era el subinspector de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional de Oviedo y se encargaba de dirigir a uno de los perros especialistas en este tipo de sucesos.

El leonés ha perdido la vida fruto de la deflagración sorpresiva del artefacto, justo cuando también actuaban en el lugar los agentes TEDAX para tratar de neutralizar la bomba.

Según las informaciones conocidas hasta el momento, el suceso se ha originado a raíz de una disputa vecinal en este barrio de Oviedo después de recibir un aviso que alertaba de que un hombre había abierto fuego contra una mujer.

El dispositivo policial se desplegó rápidamente en la calle Rafael Urrusti, pero el presunto autor del disparo había huido del lugar, dejando una mochila dentro de uno de los portales de estas viviendas sociales que explotó a la llegada de los agentes.

La virulencia de la detonación ha sido de tal calibre que provocó el fallecimiento de Juan José y de su perro, un pastor alemán que iba junto a él. El miembro del TEDAX, por su parte, ha perdido una pierna y está ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias, donde ha sido operado de urgencia.

"Consternado"

La muerte del subinspector ha teñido de luto Castilla y León, que no solo lamenta este suceso en la comunidad vecina. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado "consternado" en redes sociales tras conocer la noticia de que Juan José era natural de León.

Mañueco ha asegurado que Castilla y León se ha unido "al dolor de la Policía" y ha querido trasladar su "admiración, respeto y reconocimiento". "Mi más sentido pésame y todo nuestro cariño a su familia, amigos y compañeros", ha señalado.