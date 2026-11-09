La seleccionadora española femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, y el alcalde de León, José Antonio Diez, durante la presentación del partido contra Chile del próximo 28 de noviembre en la capital leonesa, este lunes Ayuntamiento de León

Un día para la historia: la selección española femenina de fútbol jugará por primera vez en León el 28 de noviembre

La selección española femenina de fútbol visitará la ciudad de León por primera vez el próximo 28 de noviembre cuando disputará un partido amistoso contra Chile en el Estadio Reino de León.

En la mañana de este lunes, el alcalde, José Antonio Diez, acompañado del presidente de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, Marcelino Maté, y de la seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, han dado todos los detalles de este encuentro.

Han estado acompañados de la directora de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol, Reyes Bellver, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, y la consejera ejecutiva de la Cultural y Deportiva Leonesa, Natichu Alvarado.

El partido que enfrentará a las selecciones nacionales femeninas de España y Chile se disputará el 28 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Reino de León. Las entradas para el choque ya están a la venta.

"Son una referencia mundial"

El alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, ha explicado que el Ayuntamiento de León ha hecho una gran apuesta para que "las leonesas y los leoneses puedan ver a nuestras jugadoras que son una referencia mundial no sólo por los campeonatos logrados, sino por su lucha por los valores del deporte que nosotros defendemos".

Una muestra de la importancia que tiene para el Consistorio leonés la promoción del deporte en todas sus vertientes ha precisado el alcalde, que se ha referido a otras actividades excepcionales como la salida de la quinta etapa ciclista de la Vuelta Femenina o el partido de la Selección Española de Baloncesto.

Y también a los más de 6.000 niños y niñas que participan cada curso en las Escuelas Deportivas Municipales.

José Antonio Diez también ha agradecido en su intervención a la seleccionadora, así como a todo el combinado nacional, a la Real Federación Española de Fútbol y a la Concejalía de Deportes hacer posible que el 28 de noviembre el Reino de León se convierta en el centro nacional del deporte femenino.

El equipo dirigido por Sonia Bermúdez se enfrentará a Chile por primera vez, y también será la primera visita de la selección a León. Seis días después, España disputará otro encuentro inédito contra Venezuela, antes de mirar ya a 2027, año de Mundial en Brasil para la vigente campeona del mundo.