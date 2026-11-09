El cuchillo incautado por la Guardia Civil al hombre en el municipio leonés de La Bañeza Guardia Civil

Detenido un hombre por amenazar con un cuchillo a su pareja en La Bañeza

Una rápida intervención de la Guardia Civil evitó este domingo que una amenaza con arma blanca acabara en tragedia en el municipio leonés de La Bañeza.

Agentes del Puesto Principal del municipio detuvieron por la tarde a un hombre como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar después de que, según las primeras investigaciones, amenazara con un cuchillo a su pareja en un establecimiento hostelero de la localidad leonesa.

El caso estaba catalogado como de riesgo extremo en el sistema Viogen, el protocolo de seguimiento integral de los casos de violencia de género. Esa clasificación, la más alta, activa un nivel de protección especial que explica en parte la rapidez con la que actuaron las fuerzas de seguridad.

Los hechos se produjeron este domingo por la tarde. Tras recibir el aviso, los agentes se personaron de inmediato en el local, localizaron al sospechoso y lograron reducirle sin que se produjeran lesiones. El arma blanca fue intervenida en el momento.

La Guardia Civil de La Bañeza ya instruye las diligencias correspondientes, que serán remitidas junto con el detenido y el cuchillo incautado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de León. Allí se decidirá sobre su situación procesal y las medidas de protección que se adopten respecto a la víctima.

Este tipo de intervenciones rápidas en casos de alto riesgo son precisamente las que el sistema Viogen pretende potenciar: actuar antes de que la amenaza se materialice. En La Bañeza, la respuesta de la Guardia Civil volvió a demostrar que esos minutos pueden marcar la diferencia.