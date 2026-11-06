Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de León. Cedida

León destina 18 millones de euros al mantenimiento de sus calles durante los próximos cuatro años

El Ayuntamiento de León invertirá 18 millones de euros en la conservación y mejora de las calles y espacios públicos de la ciudad durante los próximos cuatro años.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la adjudicación del contrato de mantenimiento integral del viario público a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Sogesel Desarrollo y Gestión y Seys Medioambiente.

El contrato, que incluye la posibilidad de prorrogar el servicio durante un año más, permitirá actuar en calzadas, aceras, plazas, parques, puentes, caminos y pasarelas peatonales de todo el municipio

El objetivo es garantizar unas mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y conservación de los espacios públicos

Los trabajos contemplan tanto las reparaciones habituales como la renovación de pavimentos mediante aglomerado asfáltico, hormigón, mortero impreso y tratamientos de resinas.

Además, todas las actuaciones ejecutadas contarán con una garantía de tres años.

El acuerdo se divide en dos grandes partidas: los servicios fijos, con un importe anual de 2,47 millones de euros, y las inversiones para obras y reposiciones, que alcanzan los 1,25 millones anuales

Las bajas económicas ofertadas por las empresas, del 13,31 % y del 24,01 %, respectivamente, se reinvertirán en el propio contrato para ampliar las intervenciones y realizar más obras en las calles de León.

Sistema de mantenimiento

Una de las principales novedades del contrato será la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar el control y la gestión del mantenimiento urbano.

Para ello, se desarrollará un software específico que permitirá integrar la conservación de las calles en el modelo de ciudad inteligente (smart city) de León.

El servicio contará también con cinco vehículos con etiqueta ECO desde el inicio de la actividad, reforzando así el compromiso medioambiental.

Asimismo, se garantiza la continuidad laboral del personal que actualmente presta este servicio mediante la subrogación prevista en los pliegos.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la prórroga por cuatro años del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de León y el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas en Situación de Dependencia (CREDEI), dependiente del IMSERSO.

El acuerdo mantiene las condiciones establecidas en 2022 y busca reforzar la coordinación entre ambas instituciones para desarrollar programas innovadores y mejorar la atención a las personas mayores en situación o riesgo de dependencia o discapacidad.

La colaboración también prestará especial atención a las familias cuidadoras, con actuaciones destinadas a favorecer la autonomía personal, el bienestar social y una mejor atención comunitaria.

29 nuevas viviendas

La sesión municipal ha dejado también luz verde a una nueva promoción residencial en el barrio de La Lastra. El Ayuntamiento ha concedido la licencia de obras para construir un edificio de 29 viviendas en la parcela 31-1R de la calle Juan Pablo II.

Esta nueva promoción se suma al crecimiento residencial de uno de los barrios más recientes de León, que continúa ampliando su número de viviendas y vecinos.