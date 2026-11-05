José Miguel, el vecino del Bierzo que lleva a Madrid el problema de la falta de médicos en la sanidad rural

La falta de médicos y la escasez de medios en la sanidad pública de las zonas rurales tendrán voz berciana este jueves en Madrid.

José Miguel Abraila, vecino de El Bierzo y miembro de la Asociación Oncobierzo, participará en una iniciativa impulsada por la plataforma Change.org para poner sobre la mesa algunos de los problemas que siguen esperando una respuesta política.

Entre ellos, uno que conocen bien los pacientes y sus familias en la comarca: las dificultades para acceder a una atención sanitaria especializada sin tener que enfrentarse a la falta de profesionales o a las limitaciones de recursos.

Abraila acude a una simbólica tienda de melones que Change.org instala en la capital para recordar a los candidatos a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre los asuntos que todavía tienen pendientes de resolver.

Su melón será el de la sanidad en la España rural, una reivindicación que nació de una experiencia personal y que ha terminado convirtiéndose en una demanda que trasciende las fronteras de El Bierzo.

La situación que atravesó su madre, enferma de cáncer, cuando no recibía la atención que necesitaba en el Hospital del Bierzo por la falta de oncólogos, llevó a Abraila a iniciar una recogida de firmas a través de la petición Change.org/NecesitamosMedicos.

Una movilización que ha ido creciendo con el objetivo de reclamar que vivir lejos de las grandes ciudades no suponga tener menos oportunidades de recibir una asistencia sanitaria adecuada.

La iniciativa pretende precisamente dar visibilidad a esas reivindicaciones que afectan a la vida cotidiana de miles de ciudadanos y que, en territorios como El Bierzo, adquieren una dimensión especial por las dificultades añadidas de la dispersión geográfica y el acceso a determinados servicios públicos.

La acción de Change.org reunirá decenas de melones reales, cada uno identificado con una demanda ciudadana respaldada por miles de firmas. Además de la atención sanitaria en el medio rural, estarán presentes cuestiones como la lucha contra el acoso escolar, el aumento de psicólogos en la sanidad pública, la prevención del suicidio, la climatización de las aulas, la formación en primeros auxilios en los colegios, la Ley del Menor o la carga fiscal de los trabajadores autónomos.

La tienda abrirá sus puertas entre las 10.00 y las 15.00 horas y contará, a partir de las 11.30 horas, con la presencia de algunos de los impulsores de las peticiones, que explicarán los problemas que han decidido llevar al debate público.

También se invitará a los ciudadanos que se acerquen a abrir sus propios melones y trasladar nuevas demandas a los representantes políticos.

Entre las reivindicaciones figuran la de una ley contra el acoso escolar, promovida por los padres de una niña que se suicidó tras sufrir bullying; la petición para incrementar el número de psicólogos en la sanidad pública, que supera el medio millón de firmas, y la reclamación de un plan efectivo de prevención del suicidio, impulsada por el hijo de una víctima.

Una caja de melones para los candidatos

Una vez finalizada la acción, Change.org enviará por correo postal una caja con los melones simbólicos a las sedes de los principales candidatos a las elecciones generales.

La plataforma pretende que los representantes políticos conozcan las reivindicaciones y ofrezcan una respuesta antes de la cita electoral del 29 de noviembre.