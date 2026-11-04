Imagen de la A-6 tras el corte por el vuelco de un camión Fotografía: Dirección General de Tráfico (DGT).

El vuelco de un camión corta la A-6 en sentido Galicia a la altura de Congosto: herido el conductor

El vuelco de un camión ha obligado a cortar, esta madrugada, la circulación en la autovía A-6, en sentido Galicia, a la altura del kilómetro 382, en el término municipal de Congosto (León). El conductor, un varón de unos 40 años, ha resultado herido y ha sido trasladado al Hospital de Ponferrada, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El aviso del accidente, como apuntan las mismas fuentes, se recibió a las 05:09 horas. Los alertantes indicaron que el camionero se encontraba consciente y presentaba una brecha en la cabeza.

Además, se ha informado de un derrame de líquidos del vehículo sobre la calzada.

El centro de emergencias avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una UVI móvil para atender al herido antes de su traslado hospitalario.

La información de la Dirección General de Tráfico ha situado el corte entre los kilómetros 381,8 y 382, con todos los carriles afectos en sentido A Coruña, y determinó el inicio de la restricción a las 5:22 horas.