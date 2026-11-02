El mito de Sísifo se vuelve circo en el Auditorio Ciudad de León este 4 de noviembre: con 14 acróbatas de primer nivel

El circo contemporáneo recrea el mito de Sísifo en una nueva propuesta del programa de Artes Escénicas del Auditorio Ciudad de León que promueve la Concejalía de Acción y Promoción Cultural.

La compañía murciana UpArte pondrá en escena la obra ‘Sísifos’, el 4 de noviembre a las 20:30 horas, un espectáculo de acrobacias incluido en la Programación Estatal de Artes Escénicas – Platea.

‘Sísifos’ es el cuarto trabajo de UpArte, la obra más ambiciosa de la compañía murciana. Inspirada en el mito de Sísifo y la reinterpretación que Albert Camus hace del mismo, cuerpos en vuelo y en equilibrio exploran la futilidad de los esfuerzos humanos a través de la dramaturgia de la imagen.

En la mitología griega, Sísifo engañó dos veces a la muerte y en el inframundo fue condenado a cargar una y otra vez con una gran piedra.

Con un elenco de 14 acróbatas de primer nivel, la obra refleja el choque inevitable con los muros que nos encontramos, físicos y simbólicos. Una metáfora del sentido, o sinsentido, de la existencia, con la poesía visual del circo contemporáneo y una técnica compleja y arriesgada como lenguajes principales.

La dirección de ‘Sísifos’ recae en Concha Este, Andrés Somoza y Ghimelh Martín mientras que Martín Quiñonero es el responsable del espacio sonoro.

Sobre el escenario estarán Yifat Rosenblat, Guimelh Martín, Hanna Runschke, Guim Fabré, Jose Matencio, Nicolò Marzoli, Gisela Segatti, Blanca Canela, Fernando Melki, Bàrbara Vidal, Alessio Martelli, Sofía Acosta, Guillem Fluxà y Rosa Schmid.

La compañía

UpArte es una compañía de circo contemporáneo fundada en 2012 en Murcia, España. Desde sus inicios, se ha destacado por crear espectáculos que combinan destrezas acrobáticas de alto nivel con un enfoque contemporáneo y estético.

A lo largo de su trayectoria, han logrado consolidarse como una de las compañías emergentes más interesantes del panorama del circo contemporáneo español.

En sus obras destacan la precisión y complejidad de sus números, siempre caracterizados por una propuesta minimalista desprovista de elementos de vestuario o decorados recargados. Centrándose en la destreza física y el movimiento, resaltando la pureza de la acción circense.

Sus temáticas son abstractas y visuales, en UpArte es común encontrar una exploración visual y física del espacio y las relaciones entre los acróbatas.