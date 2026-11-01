El pueblo más bonito de España con el mejor botillo, un valle del silencio y una joya mozárabe del s. X: es Bien de Interés Cultural

En el corazón de la Tebaida leonesa, a 1100 metros de altitud y protegido por los Montes Aquilianos, está Peñalba de Santiago.

Este pequeño municipio de León, con solo 21 habitantes, destaca como uno de los pueblos más bonitos de España. Además, ocupa el séptimo lugar en la lista de los más valorados por los viajeros, con una puntuación de 4,83 sobre 5.

Llegar hasta sus calles es entrar en un lugar donde la naturaleza y el tiempo parecen haber hecho las paces para siempre. Es un sitio que ha servido como refugio espiritual desde el siglo IV.

Erguido sobre una peña, a la que debe su nombre, fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1976, y es, sin duda, un viaje que sorprende.

Vista panorámica de Peñalba de Santaigo César Sánchez / ICAL . La localidad berciana de Peñalba de Santiago (León)

Para llegar al pueblo, hay que recorrer todo el cauce del río Oza por la antigua senda de los monjes. Es un camino sinuoso rodeado de bosques de roble, ríos claros y cascadas naturales.

El murmullo de sus pocos vecinos apenas rompe la calma de este valle virgen y lleno de vida.

Pero también, los picos de la Silla de la Yegua, el Pico Tuerto y la Aguiana se alzan imponentes y recortan el cielo.

Sin embargo, la inmersión en la cultura de este rincón del Bierzo no estaría completa sin saborear su gastronomía más auténtica, donde el botillo reina como el plato más famoso e icónico.

En Peñalba de Santiago, este manjar es mucho más que una receta: es una tradición que reúne sabor, historia y carácter en cada bocado.

Elaborado a partir de distintas piezas del cerdo adobadas con pimentón, ajo y sal, da como resultado un producto potente, lleno de matices y profundamente ligado a la herencia rural de la montaña.

Un pueblo espiritual y natural

Al entrar en la aldea, conocida como parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, el visitante encuentra un grupo de casas protegido desde 2008 como Bien de Interés Cultural.

El tejido urbano es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura popular berciana. Las viviendas, que se adaptan con habilidad al terreno abrupto, forman una imagen de armonía sencilla.

Destacan las paredes gruesas de piedra, las cubiertas tradicionales de pizarra y los corredores de madera que sobresalen y miran hacia las vistas del valle.

En los meses más fríos del invierno, cuando la nieve cubre los tejados con un manto blanco, la escena parece casi mágica.

Entre este conjunto de callejuelas, destaca la Iglesia de Santiago de Peñalba. Es una verdadera joya y un ejemplo único del arte mozárabe español.

El sacerdote Salomón la construyó entre los años 931 y 937 y fue declarada Monumento Nacional en junio de 1931.

El templo llama la atención de inmediato por su famosa entrada, decorada con un doble arco de herradura con una clara influencia musulmana.

Dentro, se respira un ambiente de recogimiento que impresiona. Se conservan antiguas inscripciones, sepulcros medievales y la valiosa imagen de la Virgen de la Guiana, que data del siglo XIII.

Más allá de sus edificios históricos, Peñalba invita a descubrir a pie su lado espiritual y natural.

Una de las preciosas calles de Peñalba de Santiago Junta de Castilla y León

Desde el propio caserío salen senderos que se meten en el corazón de los Montes Aquilianos. Uno de ellos es una caminata de unos dos kilómetros por un bosque de castaños y encinas.

Este camino lleva a la Cueva de San Genadio, un lugar de peregrinación y retiro espiritual en la Tebaida berciana, relacionado con el eremita que fundó el monasterio en el siglo X.

Además, el lugar incluye la Cascada del Silencio. Esta caída de agua resulta especialmente llamativa en primavera. Surge entre el bosque y los arroyos que dan nombre al valle.

Ambos hitos se pueden unir en una ruta circular de unos 5,8 kilómetros y tiene un pequeño desvío en subida de unos 700 metros desde el camino principal hasta el salto de agua.

En definitiva, visitar Peñalba de Santiago es regalarse el privilegio de detener el tiempo y escuchar el alma más pura del Bierzo.