El empresario cárnico Octavio González 'Tavito' en la feria de Cecina de Chivo de Vegacervera. Carlos S. Campillo. ICAL.

León despide a Octavio González 'Tavito', "referente" de Vegacervera y gran impulsor de la Feria de la Cecina de Chivo

Día triste para la gastronomía leonesa y para la comarca de Vegacervera. La provincia despide con hondo pesar a Octavio González, cariñosamente conocido por todos como 'Tavito', un nombre imprescindible para entender la defensa, divulgación y prestigio de los sabores tradicionales de la montaña leonesa.

Su pérdida ha provocado una profunda ola de condolencias en toda la provincia, encabezada por la propia Diputación de León.

'Tavito' fue uno de los grandes pilares e impulsores de la emblemática Feria de la Cecina de Chivo de Vegacervera, una cita culinaria a la que consagró décadas de esfuerzo, pasión y compromiso hasta convertirla en un escaparate turístico y gastronómico de primer orden.

Su arraigo a la tierra, su empeño por poner en valor las recetas de siempre y su cercanía con vecinos y visitantes dejan un legado imborrable en el mapa cultural y paladar de León.

Reconocimiento institucional

Tras conocerse la noticia, la Diputación de León ha querido hacer público su pésame a través de las redes sociales y transmitir su respaldo a los allegados del insigne hostelero, de forma muy especial a su hijo, el actual diputado provincial Octavio González.

Desde la institución han remarcado que la dedicación y el entusiasmo de 'Tavito' no solo sirvieron para relanzar la cecina de chivo, sino para proteger la identidad y las raíces del medio rural leonés.

La despensa de la provincia pierde a uno de sus embajadores más queridos, pero su huella seguirá viva en cada edición de la feria a la que tanto cariño entregó.