Europa premia a León por transformar sus tejados en un pulmón de energía limpia y almacenamiento inteligente

Triunfo internacional para la gestión pública de la capital leonesa. El Ayuntamiento de León ha recibido este viernes en Cascais (Portugal) el galardón Innovation in Politics Awards 2026 por su proyecto de autoconsumo energético 'León Smart City Solar'.

Otorgado por la institución The European Capital of Democracy, el reconocimiento sitúa a la ciudad a la vanguardia europea en transición ecológica tras competir en la categoría de Protección Medioambiental frente a más de 300 iniciativas procedentes de 35 países.

El jurado ciudadano europeo ha premiado un ambicioso plan que combina la captura de energía limpia con un avanzado sistema de almacenamiento físico mediante baterías de última generación, diseñado para proteger las arcas municipales ante la volatilidad del mercado eléctrico y reforzar la soberanía energética local.

Una red inteligente de 2,5 millones para alimentar a más de 100 edificios públicos. La iniciativa, que ha supuesto una inversión total de 2,5 millones de euros —cofinanciada con un millón procedente de fondos de la Unión Europea y ejecutada por la firma Norsol—, genera 3,9 millones de kWh anuales de energía verde.

El alcalde de León saluda por videoconferencia en los Innovation in Politics Awards. Ayto. León.

La clave del éxito radica en el reparto de 2.481 nuevas placas fotovoltaicas en 13 espacios municipales, como los pabellones de San Esteban, La Torre o Quevedo y el CEAS Ventas Este.

Diez de los cuales incorporan baterías con una capacidad de almacenamiento conjunto de 1.970 kWh. Este colchón tecnológico permite guardar el excedente solar producido durante el mediodía para consumirlo fuera de las horas de sol.

Además, la normativa actual permite distribuir virtualmente esta electricidad limpia en un radio de hasta cinco kilómetros, alimentando a más de 100 puntos de consumo municipales sin tejado propio, con la meta de cubrir el 85% del gasto energético en las dependencias de mayor consumo.

León galardonada en los Innovation in Politics Awards 2026. Ayto. León.

"Demostramos que la sostenibilidad real se construye desde lo local"Tras recoger el galardón, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha valorado la trascendencia del premio señalando que "no es solo un reconocimiento ambiental, es la prueba clara de que las ciudades y el municipalismo local tenemos la llave para liderar la transición hacia la soberanía energética.

Hemos transformado los tejados en una red inteligente de energía limpia y solidaria". Asimismo, el regidor ha expresado su gratitud al Jurado Ciudadano europeo y al equipo técnico municipal por su trabajo y rigor.

El plan se complementa con dos grandes hitos urbanos: la conexión de la cubierta fotovoltaica del Palacio de Congresos y Exposiciones —que ha generado ya 1.958.451 kWh desde su activación— y la innovadora pérgola bioclimática del paseo de los Reyes Leoneses, concebida como refugio climático y futuro intercambiador del transporte urbano.