El concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de León, Luis Miguel García Copete, y el presidente de la Asociación, José María Escapa García Ayuntamiento

La gran cita de la micología se celebra del 2 al 8 de noviembre: cocina en directo, salidas al campo y exposiciones

La Semana Micológica de León regresa del 2 al 8 de noviembre con una nueva edición cargada de actividades para los aficionados a las setas y para quienes quieran conocer mejor el mundo de los hongos.

La cita alcanza este año su 52ª edición y ofrecerá conferencias, salidas al campo, un showcooking y una exposición de ejemplares.

Organizada por la Asociación Micológica Leonesa San Jorge, en colaboración con el Ayuntamiento de León, esta iniciativa es una de las más veteranas de España. Su objetivo es acercar la micología a la ciudadanía, enseñar a identificar las distintas especies y fomentar la recogida responsable de setas.

El concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, y el presidente de la asociación, José María Escapa García, han mantenido un encuentro para cerrar los últimos detalles de una programación que se desarrollará durante toda la semana.

La Asociación Micológica San Jorge, fundada en 1974, es la más antigua de Castilla y León y cuenta actualmente con más de 200 socios. Además, tiene concedida la Insignia de Oro del Ayuntamiento de León.

A través de estas jornadas, la entidad busca compartir sus conocimientos y ayudar a prevenir posibles intoxicaciones por el consumo de setas que no hayan sido correctamente identificadas.

Una semana para aprender

El programa arrancará el lunes 2 de noviembre con la primera de las tres conferencias previstas.

Se celebrarán también el martes 3 y el miércoles 4, todas ellas a las 20.00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de León, en la sede de Ordoño II. La entrada será libre hasta completar el aforo.

El jueves 5 llegará el turno de la cocina con un showcooking micológico en la Escuela Municipal de Hostelería, situada en la avenida Mariano Andrés, número 66.

La actividad comenzará a las 18.00 horas y será gratuita para los socios, aunque será necesario inscribirse previamente. Las plazas son limitadas.

Las salidas al campo tendrán lugar el viernes 6 y el sábado 7. La primera comenzará a las 9.00 horas y tendrá como punto de encuentro el aparcamiento de Carrefour.

La segunda se desarrollará en Almanza, también a partir de las 9.00 horas, con salida desde el mismo aparcamiento. Esta última actividad será gratuita, pero requerirá inscripción previa y contará con plazas limitadas.

La programación concluirá el domingo 8 de noviembre con una exposición micológica en el patio del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. La muestra podrá visitarse desde las 11.00 horas y tendrá entrada libre.

Ese mismo día, a las 15.00 horas, los participantes podrán compartir una comida de hermandad en el restaurante Bodega Regia. El precio será de 45 euros por persona y será necesario inscribirse previamente y elegir el segundo plato.