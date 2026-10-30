Desaparecida en el tren de Urda Marta Shahbazi, científica de origen leonés: vino a España a recoger un premio

La científica de origen leonés Marta Shahbazi Alonso, de 41 años, es una de las personas desaparecidas tras el accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda, en la provincia de Toledo.

Así lo confirmó su hermano, el físico Carlos Shahbazi.

La investigadora, que dirige un grupo en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, viajaba en el AVE con destino a Huelva, informa Ical.

Allí tenía previsto recoger un premio a la excelencia científica concedido por la Sociedad Española de Biología del Desarrollo. La entrega estaba enmarcada en el congreso de esta organización, que comenzaba precisamente ese mismo día en El Rompido.

Según explicó su hermano al citado periódico, la familia no ha recibido noticias de las autoridades desde el día del accidente.

Sus padres denunciaron entonces su desaparición y facilitaron muestras de ADN por si fueran necesarias para su identificación.

La desaparición de Shahbazi tiene también un vínculo con la provincia de León a través de otra de las pasajeras del tren. En el mismo convoy y con destino al mismo congreso viajaba Tamara González Costa, natural de Bembibre y de 31 años, tal y como confirmó el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) a través de sus redes sociales.

González Costa viajaba en el tren de Renfe, en el vagón 8, asiento 12B. Ambas científicas compartían, por tanto, destino y motivo de desplazamiento: su asistencia al encuentro de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo.