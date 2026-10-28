Salvan la vida de una niña de un año que había dejado de respirar tras un fuerte episodio de vómitos en León

Agentes de la Policía Nacional de León han logrado salvar la vida de una niña de un año que había dejado de respirar tras sufrir un fuerte episodio de vómitos en su domicilio.

Nada más recibir la llamada de la madre en la sala CIMACC 091, una patrulla acudió de inmediato hasta la vivienda. La progenitora les explicó que la pequeña había estado vomitando durante toda la tarde.

Posteriormente, un nuevo episodio de vómitos de mayor intensidad provocó que la menor dejase de respirar durante varios segundos, por lo que su familia, ante la gravedad de los hechos, decidió solicitar ayuda inmediata en el 091.

Los agentes lograron atender a la pequeña y le aplicaron técnicas de primeros auxilios, consiguiendo que la niña comenzase a responder a estímulos y recuperase una respiración normal.

Mientras tanto, desde el 091 se activaron también a los servicios sanitarios, que acudieron hasta el lugar y evaluaron a la pequeña.

Finalmente, decidieron trasladarla hasta el Complejo Asistencial Universitario de León para recibir una atención médica más exhaustiva.

Desde la Policía Nacional han resaltado, en un comunicado, que esta actuación "pone de relieve" la rápida respuesta de los agentes ante situaciones de emergencia y de la coordinación con los servicios sanitarios, sobre todo "cuando se trata de menores y de situaciones que pueden comprometer su vida".