Caja Rural impulsa su apoyo al deporte base de León y apuesta por las categorías inferiores del Trepalio

Un año más, Caja Rural ha vuelto a comprometerse con el deporte base en León a través de la colaboración con las categorías inferiores del Trepalio León Sala, referente en el fútbol sala leonés y en continuo crecimiento en número de deportistas y equipos.

La iniciativa se engloba dentro de la apuesta de Caja Rural por fomentar la práctica deportiva entre jóvenes y niños, dando apoyo a clubes que llevan a cabo una labor formativa y social, y contribuyendo a transmitir valores como el compañerismo, el esfuerzo, el trabajo en equipo, el respeto y la superación.

El apoyo al Trepalio León Sala responde a su estatus como club en crecimiento, pues afronta una nueva temporada con una estructura deportiva récord al estar integrada por 13 equipos y cerca de 130 deportistas, que desarrollan su actividad en distintas instalaciones deportivas de León capital.

Actualmente, tiene dos equipos benjamines, dos alevines, tres infantiles, un cadete, dos juveniles y dos sénior masculinos, además de un equipo femenino.

De esta manera, ha consolidado una estructura que permite dar continuidad a la formación deportiva desde las edades más tempranas hasta las categorías superiores.

De todos los equipos, destaca el Juvenil de División de Honor, que se ha consolidado entre las canteras más relevantes del fútbol sala nacional, además del primer equipo masculino, en su tercera temporada seguida en Tercera División.

El papel de Caja Rural en este punto se centra especialmente en el apoyo a las categorías inferiores del club, contribuyendo a dar continuidad a un proyecto deportivo que favorece la participación, la formación y el desarrollo de los jóvenes deportistas.

Como parte de esta colaboración, el equipo juvenil llevará como nombre Trepalio León Sala - Caja Rural en la web oficial del club, reforzando así la vinculación de la entidad financiera con el deporte de cantera.

El Juvenil de División de Honor afronta esta temporada con el objetivo de luchar por las posiciones que permiten acceder al Campeonato de España, mientras que el primer equipo masculino buscará continuar consolidándose en Tercera División.

Por su parte, el equipo femenino comienza una nueva etapa con su participación en la competición sénior femenina de Asolefusa, con la aspiración de clasificarse para el play-off por el título, ampliando así las oportunidades de participación deportiva dentro del club.

Para Caja Rural, colaborar con el deporte base implica invertir en el futuro de los jóvenes y contribuir al desarrollo social de los territorios en los que está presente.

La entidad mantiene una estrecha vinculación con el tejido deportivo de León, apoyando iniciativas que fomentan hábitos de vida saludables, favorecen la convivencia y permiten que niños y jóvenes encuentren en el deporte un espacio de aprendizaje, crecimiento personal y desarrollo de sus capacidades.

Con esta colaboración, Caja Rural pretende seguir respaldando el trabajo de los clubes deportivos leoneses y reafirma su compromiso con las categorías inferiores, las familias y los jóvenes que representan el presente y el futuro del deporte en la provincia.