El Ayuntamiento de León aprueba la nueva tasa de residuos que recaudará 11 M€: “Es justa y no deficitaria”

El Pleno del Ayuntamiento de León ha aprobado este miércoles la nueva ordenanza reguladora de la tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos municipales.

La norma ha salido adelante en una ajustada votación por el voto de calidad del alcalde, José Antonio Diez, tras registrarse un empate en la corporación con 11 votos a favor del grupo socialista, 5 abstenciones de UPL y 11 votos en contra procedentes de PP, Vox y el concejal no adscrito.

Así, ha salido adelante la nueva ordenanza tras ser elaborada por una consultora externa con la información facilitada por los servicios municipales.

Según ha trasladado el Ayuntamiento, el objetivo de tener un documento que responda a la necesidad de cumplir las obligaciones legales de prestación de un servicio obligatorio, "que refuerza la seguridad jurídica y que aplica con claridad las cuotas de cada propietario".

Una ordenanza “justa, solidaria y no deficitaria”, según ha señalado el consistorio.

La finalidad de esta ordenanza, asegura el consistorio, es cubrir los costes de recogida, transporte y tratamiento de los residuos municipales, conforme a las exigencias de la Ley 7/2022 de residuos, repartiéndolos entre toda la ciudadanía con criterios objetivos.

Basada en un estudio técnico y económico independiente, la recaudación prevé cubrir exactamente los 11,07 millones de euros anuales que cuesta el servicio, descontados los ingresos por reciclaje. "La tasa cubre exactamente el coste del servicio sin superávit ni déficit", indican.

Para garantizar la proporcionalidad del cobro, la tasa se estructura en dos partes.

Por un lado, la tarifa básica incluye una cuota fija de 24,73 euros al año para todos los inmuebles más un 0,066% del valor catastral como indicador de capacidad económica.

Por otra parte, la tarifa por generación distribuye la cuota variable según los residuos estimados, calculándose en las viviendas en función de la superficie y las personas empadronadas, mientras que en comercios y oficinas depende de los metros cuadrados y el tipo de actividad.

El recibo medio residencial se sitúa en 94,91 euros anuales, corregidos con criterios que evitan situaciones previas como el cobro a locales cerrados sin actividad.

La norma contempla además una bonificación del 50% para familias numerosas en su vivienda habitual y un 2% por domiciliación bancaria y pago en dos plazos.

Hermanas Carmelitas

En el plano institucional, el Pleno ha respaldado la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de León a la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna.

Una decisión en reconocimiento a su extensa labor docente, asistencial y social en la capital, así como por su vinculación con la Fundación Eutherpe desde su llegada a la ciudad en 1877.

Asimismo, la sesión plenaria ha dado su apoyo unánime a dos importantes reivindicaciones en materia de infraestructuras.

Primeramente, el Ayuntamiento mantendrá la oferta de espacios municipales para asegurar y ampliar los servicios del futuro centro de formación de ADIF en el entorno de la estación histórica.

Además, la corporación ha aprobado una moción para exigir conjuntamente al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León la mejora de los accesos al Polígono Industrial de Villadangos del Páramo y al Aeropuerto de León, sumándose a la petición social para abordar la gratuidad de los peajes en la AP-71 entre León y Astorga y en la AP-66 entre León y Asturias.