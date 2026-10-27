El municipio de 570 habitantes que es Pueblo Europeo de la Navidad: mercado navideño y más de 80.000 luces

La Navidad ya empieza a tomar forma en Almanza. Este pequeño municipio leonés, de unos 570 habitantes, se prepara para volver a convertirse en uno de los grandes atractivos turísticos de la provincia durante el invierno.

Y sí, está claro que podríamos decir que se trata del Vigo de Castilla y León, aunque a Abel Caballero, su alcalde, le pueda molestar.

Reconocido como Pueblo Europeo de la Navidad por la red Christmas Cities Network,

Almanza ultima los preparativos para una nueva campaña navideña. Sus calles volverán a llenarse de luces, figuras gigantes y propuestas pensadas para disfrutar en familia.

El momento más esperado llegará el próximo 21 de noviembre, con el encendido de la iluminación navideña. Será el punto de partida de varias semanas en las que la localidad espera recibir a miles de personas.

Y es que la Navidad se ha convertido en una auténtica temporada alta para este pueblo leonés.

Una cita que cada año gana más protagonismo y que también supone un importante impulso para el turismo de la zona.

Buena parte de la magia de Almanza comienza mucho antes de que se enciendan las luces. Detrás de la decoración hay horas de trabajo y la colaboración desinteresada de sus vecinos.

Durante los últimos fines de semana, varios grupos de habitantes han participado en las tradicionales hacenderas. Estas jornadas de trabajo comunitario sirven para restaurar las piezas de otros años y dejarlo todo listo para la llegada de los visitantes.

Pero no todo será igual que en ediciones anteriores. El municipio prepara nuevas sorpresas para seguir ampliando su particular universo navideño.

Entre ellas destaca un paseo de paraguas que se sumará al ya conocido recorrido de piruletas. También se incorporarán nuevas figuras luminosas, como un Cascanueces y una caja de música.

Estas novedades se unirán a las decenas de esculturas creadas por el artista Fernando Ortiz que Almanza tiene en propiedad. Algunas de ellas ya han comenzado a instalarse en las calles de la localidad.

El objetivo es volver a sorprender a quienes se acerquen hasta este rincón de León para disfrutar de una Navidad diferente.

Uno de los grandes reclamos de la pasada edición fue la llegada de Papá Noel al histórico Torreón de Almanza. La iniciativa tuvo una gran acogida y permitió que miles de niños pudieran conocerlo en persona.

Este año, el personaje navideño quiere repetir la experiencia.

Papá Noel ha enviado una carta al alcalde y a los miembros de la Corporación Municipal para solicitar, por segundo año consecutivo, el uso del interior del Torreón. Su intención es instalar allí su residencia oficial para el norte de España.

La petición contempla su estancia desde el 21 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Durante ese tiempo, el edificio se convertirá en su hogar temporal y en su centro de preparación y reparto de regalos.

La residencia de Papá Noel volverá así a ser uno de los lugares más esperados por las familias que visiten el municipio.

Figuras gigantes

La iluminación volverá a ser otra de las grandes protagonistas. Almanza contará con más de 80.000 luces y decenas de figuras luminosas de gran tamaño repartidas por sus calles.

Entre ellas estarán personajes tan conocidos como el Grinch, además de elfos, muñecos de nieve y grandes regalos.

Una de las novedades más llamativas será una galleta gigante de jengibre de cinco metros de altura, presentada como la más alta de Europa.

El recorrido navideño también incluirá un montaje del portal de Belén y de los Reyes Magos de más de 50 metros.

A todo ello se sumará un ambiente inspirado en Alicia en el país de las maravillas, que volverá a formar parte de la propuesta decorativa del municipio.

La oferta se completará con una pista de hielo, otro de los espacios pensados para que niños y mayores puedan disfrutar de estas semanas festivas.

La intención es que la visita no se limite a contemplar las luces. Almanza quiere ofrecer una experiencia navideña completa, con rincones para pasear, actividades para los más pequeños y propuestas para pasar el día en familia.

Un mercado navideño

La Navidad también se vivirá alrededor de los puestos del mercado. El municipio contará con más de una docena de puestos en los que se podrán encontrar juguetes, dulces y todo tipo de objetos.

La gastronomía tendrá también su espacio. Una food truck de hamburguesas y varios puestos de chocolate con churros, castañas y palomitas completarán la oferta.

Serán opciones para hacer una parada durante el recorrido y disfrutar del ambiente navideño sin prisas.

La combinación de iluminación, figuras gigantes, mercado y actividades familiares convierte a Almanza en una propuesta para quienes buscan un plan diferente durante las próximas semanas.

Además, su reconocimiento como Pueblo Europeo de la Navidad ha contribuido a dar mayor visibilidad a una localidad que ha encontrado en estas fechas una oportunidad para atraer visitantes y dinamizar su entorno.

La cuenta atrás ya ha comenzado.