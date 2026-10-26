La ULE celebra los 15 años del Instituto Confucio anunciando la creación de un nuevo centro en Xiangtan, en China

El Instituto Confucio de la Universidad de León (ULE) cumple 15 años este 2026 y lo hace como un centro referente consolidado a nivel nacional en la enseñanza de la cultura china y su idioma, con una actividad que se ha extendido desde las aulas a otras universidades, centros educativos y al conjunto de la sociedad.

El centro fue inaugurado oficialmente el 10 de octubre de 2011 a raíz de la colaboración de la ULE con la Universidad de Xiantan e inició su actividad con cuatro clases y alrededor de 60 estudiantes.

A día de hoy, según ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, el Instituto Confucio de León es el de mayor oferta educativa de chino de los 10 que existen en España, con 17 niveles y 43 grupos, además de cerca de 300 estudiantes matriculados y el tercer centro examinador a nivel nacional.

La rectora ha recordado que el traslado de la sede actual, situada en el antiguo edificio de la Escuela de Minas e inaugurada en 2017, fue un punto de inflexión en esta evolución, ya que permitió triplicar la superficie disponible, amplia instalaciones hasta las 12 aulas y disponer de recursos como un salón de actos y una biblioteca.

El crecimiento, además, vino acompañado por la respuesta de la sociedad leonesa y por la apuesta firme de la ULE por continuar impulsando un centro que "va mucho más allá de la enseñanza de una lengua y que permite acercarnos la cultura y el encuentro entre dos sociedades".

Así se ha trasladado durante la presentación de los resultados de estos tres lustros, donde se ha ofrecido también una exhibición de caligrafía china y de música tradicional a cargo de dos estudiantes de guzheng, un instrumento tradicional chino.

Centro ULE en China

Con este objetivo de fortalecer los vínculos académicos y culturales, la ULE está trabajando en la creación de un centro en Xiangtan, con una oferta inicial de cuatro titulaciones.

La propuesta, según ha explicado el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez-Andrades, está en una fase inicial y nace con el objetivo del horizonte de dos años.

Todavía necesita completar los procedimientos administrativos y académicos necesarios tanto en Castilla y León como en China. En cuanto a las titulaciones, aunque aún no están cerradas del todo, el vicerrector avanzó que se está estudiando ámbitos como las ingenierías, la economía y las ciencias ambientales.

"Es un reto de gran envergadura, que estamos abordando en total coordinación y sintonía con los decanatos y los equipos académicos de los centros implicados, y para el que estamos contando también con el apoyo de la Junta", ha añadido.

En este sentido, ha calificado la iniciativa de "importante" para la ULE, pero "también para toda la provincia y seguir proyectando el nombre de León fuera de nuestras fronteras".

Red docente hacia el noroeste

El crecimiento del Instituto Confucio se refleja en su capacidad para acercar la enseñanza del chino a otros espacios. Además de su sede principal, lleva a cabo actividad en el Campus de Ponferrada y en las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Económicas y Empresariales.

Junto a ello, la colaboración con la Consejería de Educación, iniciada en 2018, ha contribuido a extender las clases a centros educativos públicos, a los que se suman otras iniciativas en centros privados y actividades dirigidas a escolares, con extraescolares en cerca de una decena de centros de la ciudad.

La proyección territorial se ha reforzado mediante acuerdos con universidades del noroeste de España, entre ellas las de Burgos, Valladolid, Vigo y Oviedo. De esta manera, el Instituto ha incrementado el acceso a la enseñanza del chino y a la realización de pruebas oficiales más allá de la comunidad universitaria leonesa.

Otra de las iniciativas que destacan es el programa de becas que permite a entre 18 y 20 estudiantes cada año viajar a China en verano para poner en práctica los conocimientos que han podido adquirir en las aulas.

Esta experiencia complementa la formación lingüística y ofrece a los estudiantes la posibilidad de acercarse directamente a la cultura y la sociedad chinas.