Diego, el profesor de 22 años que reinventa las clases en Primaria: "El 95% de los niños prefiere mi simulador al libro"

Hasta hace no mucho, una imagen estática sobre una hoja plástica de un libro, posiblemente heredado, era el único recurso que los niños tenían, debiendo recurrir a un ejercicio casi de fe para imaginar, recrear o entender en su cabeza la explicación de cómo funcionaba el sistema solar, la gravedad o los números.

Sin embargo, las nuevas tecnologías han abierto un mundo de posibilidades. Atrás quedó ya la época en la que las clases de informática eran el 'rara avis' del horario. Los ordenadores ya no son una herramienta puntual, sino que son la base que ofrece una multitud de recursos para la enseñanza. También los móviles o las tablets.

La última hornada de niños que experimentó la introducción de las nuevas tecnologías como un elemento inédito fue aquella que nació a finales de los años 90, que recibieron las famosas pizarras digitales cuando ya encaraban la recta final de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Desde entonces, los recursos tecnológicos se aplican de manera transversal.

Diego trabajando con Simulaula. Cedida

Ahora, las nuevas generaciones de profesores vienen impulsando estos cambios digitales en la docencia. Es el caso de Diego Montero Álvarez (26-9-2004, Ponferrada), quien ha creado un innovador simulador adaptado a los decretos de cada comunidad autónoma en España, capaz de evaluar las competencias del alumnado de Primaria.

A sus 22 años, acaba de graduarse este pasado verano en Educación Primaria por la Universidad de León (ULE) y ha sido su Trabajo de Fin de Grado (TFG) el germen de este proyecto, llamado Simulaula, que busca revolucionar la docencia.

El joven decidió dedicarse a la enseñanza después de su experiencia como alumno, gracias a profesores que lograron convertir en atractivas asignaturas que "no lo eran tanto para la mayoría". "Resultaban motivadoras por la forma de dar esas clases", apunta.

"Complejidad para imaginarlo"

Simulaula parte de la idea de que los temas que trata tienen "una complejidad muy elevada para el alumnado para imaginarlo y recrearlo en su cabeza".

"Estamos acostumbrados a ver el sistema solar en un papel, en un libro. Mi investigación se fundamentó en que tú le puedes enseñar los planetas y te los sabrá enumerar o nombrar, pero si le preguntas por qué gira o por qué se mantienen flotando no te lo sabe explicar", apunta.

El joven berciano tiene claro que esto es "por la ausencia de recursos, quizás simuladores, o herramientas en el aula que le puedan ayudar (al alumno) a imaginar o entender el por qué".

Inicialmente el simulador se lanzó con el sistema solar. Diego luego incluyó la gravedad y los números. Ha sido probado ya en un colegio público y cuenta con el dictamen favorable de un comité de ética.

Los simuladores cuentan con todo tipo de información para trasladar a los alumnos. Todo de forma intuitiva y con flashcards que aportan curiosidades para ayudar a la comprensión.

El profesor graduado por la ULE defiende que su sistema "hace atractivo el aprendizaje" y así se puede constatar en los resultados académicos del centro donde ya lo ha probado, donde "fueron superiores a los que se estaban recogiendo por parte de ese grupo".

Además, a nivel motivacional también ha sido un éxito, pues tras finalizar la sesión preguntó, a través de encuestas anónimas, un balance sobre la experiencia.

"El 95% de los alumnos escogió que prefería aprender el sistema solar con el simulador que con un libro", afirma con rotundidad Diego.

Evaluación de las competencias

El simulador no se limita únicamente al aprendizaje activo, sino que también funciona como una herramienta de evaluación para el docente. "Me surgió la idea de vincular las notas al decreto de Castilla y León, con los criterios de evaluación y competencias vigentes", señala.

Luego ha ido extendiéndolo a otras comunidades autónomas para poder así alcanzar un público mayor. "No nos quedamos con un simple número como era antiguamente, sino que te dice las capacidades que tiene el alumno y cuáles puede mejorar", apunta.

Analítica de una clase simulada en la herramienta de Diego. Simulaula

Diego quiere llegar "al máximo de centros, profesorado y alumnado posibles, para poder aportar ese granito a la educación y el cambio generacional".

Ya ha estado en contacto con universidades y centros de innovación, con el sueño de convertir su TFG, con el que obtuvo un 9,1 de nota, en una herramienta que reinvente las clases en Primaria. El simulador, precisamente, nació como un proyecto para 4º de Primaria, pero ahora ya puede ser aplicado en todo el ciclo, de 1º a 6º, adaptándose a los criterios y temario de cada curso.

Funcionamiento de Simulaula

La dinámica de estos simuladores apenas tiene dificultad. Son principalmente herramientas de exploración libre para los alumnos, sobre todo el del sistema solar.

El profesor únicamente tiene que iniciar una sesión y cada alumno podrá acceder a la misma a través de un código. El docente puede, según su juicio, seleccionar los contenidos que quiere que los niños y niñas exploren en la clase.

Simulaula propone diferentes misiones y exploraciones al alumnado. Simulaula

"Por ejemplo, si yo quiero trabajar los eclipses, hay una misión que es exactamente de los contenidos de los eclipses. Los niños pueden ver cómo se producen, qué efectos tienen y demás", relata.

Actualmente existen tres versiones. Una gratuita en la que el profesor puede iniciar una sesión e incluir a todos sus alumnos, aunque los simuladores pueden explorarse de una "forma más limitada".

Todo se aglutina en una sala donde el profesor tiene la potestad de dar puntos o quitar según el comportamiento de los alumnos, herramientas para pasar lista, temporizadores o niveles de ruido.

Aparte de esto, hay dos versiones de pago. Una primera donde el profesor también podrá recoger y vincular las notas, "además de otras herramientas que también ofrece".

La última es una versión pro que permite crear varias clases y el docente podrá generar papeles y documentos del centro. "Esta parte de pago está hecha para poder subvencionar y financiar el proyecto", apunta Diego.

Son, en cualquier caso, "precios bastante asequibles". Por ejemplo, un profesor, a título individual, puede contratar Simulaula durante un año por 20 euros. También hay opciones para centros educativos completos.

Creado desde cero

El proyecto nace de la creación propia de Diego, quien ha utilizado sus conocimientos medios de programación y se ha apoyado en la inteligencia artificial para sacar adelante la plataforma.

"Junto con la IA y muchas horas de trabajo y formación he logrado lo que hoy tengo. Partí de un simulador muy sencillo y he ido aumentando la capacidad y los contenidos", apunta.

Con Simulaula, Diego llega al mundo docente para revolucionarlo. Con una utilización didáctica de las nuevas tecnologías, quiere multiplicar los resultados académicos de una generación de estudiantes que ha nacido completamente digitalizada.