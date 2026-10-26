El regidor de Astorga, José Luis Nieto y el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, Cedida

Astorga y La Bañeza plantan cara a ADIF por la destrucción de vías y el boicot al ramal de mercancias

Los ayuntamientos de Astorga y La Bañeza han unificado sus fuerzas en un frente común contra el Ministerio de Transportes y ADIF.

Los alcaldes de ambas localidades denuncian la "nula previsión" del Gobierno central y acusan al organismo ferroviario de boicotear la reindustrialización de la comarca leonesa al destruir material válido en lugar de destinarlo a recuperar la conexión ferroviaria.

El malestar en el centro de la provincia es profundo. Los regidores recuerdan que se cumple un año desde que la Diputación de León aprobara por unanimidad una moción, respaldada también por hasta siete ayuntamientos de la zona, para impulsar el ramal de mercancías entre Astorga y La Bañeza.

Sin embargo, denuncian que ninguna de las promesas institucionales se ha cumplido: ni se ha creado la mesa técnica de trabajo acordada, ni se han redactado proyectos, ni se ha evitado la destrucción de los recursos.

Destrucción de vías

El detonante de esta nueva protesta ha sido la decisión de ADIF de liquidar y destruir miles de traviesas, carriles y balasto procedentes de la renovación del tramo entre León y La Granja.

Desde Astorga y La Bañeza señalan que se trata de 35.000 traviesas en perfecto estado (fabricadas recientemente entre 2018 y 2023) que podrían reutilizarse sin grandes costes.

Los alcaldes insisten en que existe una solución viable y económica sobre la mesa: trasladar y acopiar este material en los 50.000 metros cuadrados de terrenos de los que dispone ADIF en la antigua estación de San Andrés, en Astorga.

"No podemos consentir que el Gobierno socialista boicotee nuestro progreso económico", lamenta el regidor de Astorga, José Luis Nieto. Por su parte, el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, subraya que "la falta de tren impide a grandes empresas plantear apuestas industriales", por lo que recuperar este trazado —que ya está disponible y no requiere expropiaciones— es urgente y vital para el futuro de la zona.



El espejo de Villadangos

Los municipios toman como referente el éxito del ramal industrial de Villadangos. Defienden que el proyecto para unir Astorga y La Bañeza requeriría una inversión estimada de 25 millones de euros y podría estar operativo en apenas un año desde el inicio de las obras.

Ante el horizonte lejano de una hipotética reapertura total de la Ruta de la Plata prevista de forma general para el año 2050, ambas localidades se muestran tajantes: "Nuestra comarca no está en condiciones de esperar; tenemos que generar riqueza, empleo y tráficos ferroviarios desde ya".

Con el respaldo de colectivos como la Asociación Ferroviaria Reino de León, Corredor Oeste y la Cámara de Comercio de Astorga, los dos ayuntamientos exigen explicaciones inmediatas a ADIF y a la Diputación para frenar la destrucción de un material que consideran clave para su supervivencia económica.