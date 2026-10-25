Herida una niña de 10 años y un motorista al colisionar con un jabalí en la carretera N-6 en Ponferrada

Una niña de unos 10 años y un motorista de unos 45 han resultado heridos esta pasada noche después de colisionar con un jabalí en la carretera N-6, en el término municipal de Ponferrada (León).

Los hechos ocurrieron sobre las 23:18 horas del sábado, 24 de octubre, cuando se recibió una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León solicitando asistencia sanitaria para la menor en el kilómetro 382 de la citada vía.

El aviso se dio traslado a la Policía Local de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios de emergencias de Sacyl.

Finalmente, los servicios sanitarios tuvieron que atender al hombre y a la menor, que fueron posteriormente trasladados en ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital del Bierzo.