La orquesta Panorama llega a Astorga para protagonizar una de las grandes noches de sus fiestas

Ni el agua puede con las ganas de pasarlo bien en Astorga. Las fiestas continúan desarrollándose con una gran respuesta por parte de vecinos y visitantes pese a la meteorología adversa de los últimos días.

Y es que la lluvia y la inestabilidad no están impidiendo que el municipio astorgano disfrute de su programación festiva, que encara ahora cinco jornadas más de conciertos y actividades. Es decir, que el ritmo no para.

El ambiente festivo se mantiene en las calles de Astorga, donde las diferentes propuestas programadas están contando con una respuesta muy positiva.

La alta participación demuestra que las condiciones meteorológicas no están siendo un obstáculo para disfrutar de unas fiestas que siguen avanzando con fuerza y con ganas.

Y ahora llega uno de los grandes alicientes de los próximos días, que será la programación musical.

En este sentido, Astorga ya cuenta las horas para recibir este miércoles a Panorama, una de las orquestas más esperadas y uno de los grandes reclamos de estas fiestas.

Uno de los conciertos de fiestas. El Español

La llegada de Panorama se presenta así como una de las citas destacadas de una programación que todavía tiene por delante cinco días de conciertos, actividad y ambiente festivo.

Las fiestas de Astorga afrontan sus próximas jornadas con el objetivo de seguir llenando las calles de la ciudad.