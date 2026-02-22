Condenan al portavoz del PSOE en Prioro por agredir al ex teniente de alcalde: el PP pide su cese por "responsabilidad "

El Partido Popular de León ha exigido al Partido Socialista de la provincia en un ejercicio de “responsabilidad política” cese al portavoz socialista en Prioro, Ignacio Sedano, tras una sentencia firme condenatoria por un delito de daños y malos tratos sin lesión contra el anterior teniente de alcalde, Ignacio Gutiérrez.

Desde el PP explican que la Audiencia Provincial ratificó la sentencia del Juzgado de lo Penal número dos de León en la que se condena al portavoz socialista a una multa de quince meses con una cuota de diez euros por día por el delito de daños.

Y además, se le condena a otra multa de dos meses con cuota diaria de diez euros por el delito leve de malos tratos sin lesión y deberá indemnizar al perjudicado con 520 euros por los daños causados en su teléfono móvil.

Esta sentencia es para los populares una muestra de "una actitud y un comportamiento que no puede permitirse”, por lo que exigen que el actual portavoz socialista en Prioro “no pueda permanecer más tiempo” en el pleno municipal.

Así, trasladó la responsabilidad de “tomar las medidas correspondientes” al secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón.

Igualmente, desde el PP aseguran que la actitud “desafiante” del portavoz socialista ha sido “constante” y ha obligado “a solicitar la presencia de la Guardia Civil en numerosos plenos para evitar posibles altercados con los miembros del equipo de Gobierno”.

Por todo ello, el PP de León le reclamó al PSOE “que no mire hacia otro lado” ante “una sentencia condenatoria firme” y que “no utilice la doble vara cuando los problemas y las situaciones le tocan en primera persona”.

Asimismo, aseguran que “los cargos públicos deben tener un comportamiento ejemplar” y que esta actitud “supone un menoscabo de la imagen institucional de un Ayuntamiento como el de Prioro y una pérdida de confianza de los ciudadanos hacia sus representantes públicos”, finalizó.