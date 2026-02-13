León se rinde al color y la música de su gran desfile de Carnaval con 1.500 personas: nuevo recorrido y horario

El carnaval llena de ritmo y color las calles de León Peio García / ICAL

La ciudad de León ya está lista para sumergirse en su cita más divertida del año. Este sábado 14 de febrero, el desfile de Carnaval tomará las calles principales en un despliegue de ingenio y humor que contará con la participación de cerca de 1.500 personas.

La Concejalía de Fiestas ha diseñado un programa que, además de la gran cabalgata, incluye música en directo, actividades deportivas y las tradicionales citas del Martes de Antruejos y el Entierro de la Sardina.

Una de las principales novedades de esta edición es el adelanto horario, ya que la comitiva partirá a las 17:45 horas desde la avenida de la Facultad de Veterinaria.

El nuevo itinerario buscará el corazón de la ciudad pasando por la glorieta de Guzmán, Ordoño II, la plaza de Santo Domingo y la Gran Vía de San Marcos.

Posteriormente, el desfile continuará por la plaza de la Inmaculada y la avenida Roma para retornar hacia Guzmán y finalizar en el Paseo de Papalaguinda.

La competitividad estará muy presente gracias a los más de 7.000 euros en premios que se repartirán entre las categorías de individuales, parejas, grupos, comparsas y carrozas, contando además con la colaboración de entidades comerciales locales.

Al concluir el recorrido, la celebración se trasladará a la Plaza de Toros, que se convertirá en el epicentro del baile con la actuación de la orquesta Cuarta Calle y DJ Adri.

El recinto ofrecerá una experiencia completa con la instalación de food trucks y la celebración de diversos sorteos entre los asistentes.

Además, durante toda la jornada del sábado, el ambiente festivo llegará a todos los barrios gracias a ocho charangas que animarán puntos estratégicos como Burgo Nuevo, Los Juncales, La Palomera y el barrio del Ejido.

Para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del evento, el Ayuntamiento ha establecido importantes restricciones de tráfico. Desde las 23:00 horas de hoy viernes queda prohibido estacionar en la Facultad de Veterinaria y Papalaguinda.

Asimismo, a partir de las 07:00 horas del sábado, las restricciones se ampliarán al entorno de la Plaza de Toros, Gran Vía de San Marcos, plaza de la Inmaculada y ambos lados de la avenida Roma.

El programa de Carnaval se completa con una variada oferta cultural y familiar. Destaca el concierto de Miguel Ríos este sábado en el Auditorio Ciudad de León y un evento familiar el lunes 16 en el Palacio de Exposiciones.

Para los más pequeños, las atracciones feriales ya están operativas a un precio de un euro por viaje en las zonas de Santa Nonia, Pendones Leoneses y la plaza de San Marcos, donde permanecerán instaladas hasta el próximo 22 de febrero.