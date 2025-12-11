León construirá una pasarela peatonal y ciclista de 92 metros y forma de S sobre el Bernesga: "Aportará valor estético"

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha anunciado en la mañana de este jueves, 11 de diciembre, en rueda de prensa, que el Ayuntamiento de León va a construir una pasarela peatonal que va a incluir un carril bici sobre el río Bernesga.

Todo, con el fin de lograr una comunicación más fluida entre el paseo de la Condesa y el de Salamanca. Concretamente, se va a ubicar en el Puente de Los Leoneses. Una pasarela de La Condesa que va a ser una realidad gracias al acuerdo entre el equipo de Gobierno y UPL en el Ayuntamiento de León.

En la presentación el alcalde ha estado acompañado del portavoz de la UPL en el Ayuntamiento, Eduardo López Sendino, y Alberto Pérez Armiño, ingeniero de caminos, canales y puertos especialista en estructuras singulares, que ha explicado los detalles técnicos.

José Antonio Diez ha asegurado que con esta nueva infraestructura se resolverá la falta de conexiones entre ambos márgenes del río. Además, estará cubierta y protegida ante inclemencias meteorológicas del viento y lluvia en el tramo de cruce sobre el río. Contará también con soluciones técnicas de pavimentos que eviten resbalones y acumulaciones de agua o nieve. La nueva pasarela tendrá forma de S y será también “una estructura singular que busca aportar valor añadido estético a ese entorno”, ha puntualizado el alcalde.

La longitud total será de 92 metros y ancho útil de 5 metros, con capacidad de espacio de paso para un carril peatonal y un carril bici. La pasarela irá dispuesta sobre dos pilas interiores al encauzamiento, una a cada lado del cauce y con estribos a la altura de los muros de dicho encauzamiento al objeto de minimizar la afección en el flujo hidráulico en avenidas y minimizar las afecciones ante la CHD. Tiene un presupuesto de licitación de cerca de dos millones de euros y se ejecutará a través de Somacyl.

Por su parte, Eduardo López Sendino, ha asegurado que este proyecto es una demanda de los leoneses desde hace mucho tiempo y que servirá para crear una comunicación más fácil y fluida entre los dos márgenes del río tanto para los peatones y como para los ciclistas. Ha recordado también que esta pasarela es una de las enmiendas a los presupuestos presentadas por la UPL.