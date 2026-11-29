El pueblo más bonito de España con el mejor lechazo, 500 hectáreas de campos de lavanda y un monasterio del siglo XIII

Castilla y León siempre esconde pueblos que sorprenden por su historia, sus paisajes y sus tradiciones. Y el de hoy, es uno de ellos.

Está situado en plena comarca de la Ribera del Duero, sí, la del buen vino, a unos 75 kilómetros de Burgos capital. Aquí este municipio de apenas 385 habitantes es mucho más que un destino rural

Es el caso de Caleruega, una pequeña localidad que se ha ganado un lugar entre Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2017.

Su nombre está ligado al nacimiento de uno de los personajes religiosos más importantes de la historia de España, pero también a una estampa que cada verano atrae todas las miradas: sus enormes campos de lavanda.

Con cerca de 500 hectáreas dedicadas a este cultivo, Caleruega se transforma durante el mes de julio.

Santo Domingo de Guzmán

Pero si hay algo que marca la identidad de Caleruega es su historia. La localidad nació entre los años 912 y 940, aunque sus primeras referencias documentales aparecen en 1062, en un acta del monasterio de San Pedro de Arlanza.

Su gran salto a la historia llegó en 1170. Ese año nació en el municipio Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, conocida como los dominicos.

Este pasado todavía se respira en sus calles y monumentos. Uno de los lugares imprescindibles es el Real Monasterio de Santo Domingo de Guzmán, que conserva el sepulcro de la infanta Leonor de Castilla, hija de Alfonso X el Sabio.

Es del siglo XIII y se accede al monasterio por un vestíbulo donde hay vitrinas con ornamentos sagrados, cantorales, candelabros antiguos, etc.

Además, el Convento de los dominicos data de la década de 1950 siendo pionero el padre Carro.

En el interior hay un museo adaptado para las personas invidentes y tras bajar unas escaleras se encuentra la Bodega de la Beata Juana con una representación de su milagro.

Y toma nota porque es curioso. Se dice que estando el venerable Félix en la guerra, Juana, su esposa, vació todas las cubas de vino para dárselo a los pobres de la villa. Al llegar el noble ella rezó y las cubas aparecieron llenas de vino nuevamente

También merece una visita el Torreón de los Guzmanes, uno de los símbolos de la localidad. A su lado, el pozo de Santo Domingo y la Bodega de Santa Juana completan un recorrido por algunos de los espacios más ligados a la historia y las leyendas del municipio.

Otra parada es la iglesia de San Sebastián, un sencillo templo de estilo románico que conserva el encanto de la arquitectura tradicional castellana.

El conjunto patrimonial se completa con el convento de los dominicos, levantado en la década de 1950 y convertido en un importante centro de espiritualidad.

En su interior alberga un museo adaptado para personas invidentes y la conocida representación del milagro de las cubas de vino de la beata Juana.

Sabor burgalés

La visita a Caleruega tampoco estaría completa sin sentarse a la mesa. Así que vamos a ello.

El gran protagonista es el lechazo asado, uno de los platos más representativos de la cocina castellana. Se elabora con corderos lechales, especialmente apreciados cuando proceden de la oveja churra, una de las razas más antiguas de la península.

Su carne destaca por su textura tierna, jugosa y suave. Preparado lentamente en el horno, es uno de esos platos que convierten una comida en parte de la experiencia del viaje.

Te recomendamos que vayas en la primavera, porque es una de las mejores épocas para disfrutarlo, gracias a la alimentación de las ovejas con los nuevos pastos.

Otro producto imprescindible es la morcilla de Burgos. Elaborada tradicionalmente con sangre y manteca de cerdo, cebolla horcal y especias, incorpora arroz desde el siglo XVIII. Un ingrediente que, según la tradición, llegó a estas tierras gracias a los carreteros que viajaban hasta Valencia para transportar madera.

Dos clásicos de la gastronomía burgalesa que permiten descubrir el sabor de una tierra ligada a la ganadería, el campo y las recetas transmitidas de generación en generación.

Otro de los atractivos que tiene este municipio es que aquí se celebra todo. No hay fin de semana que no tengan algo organizado.

Caleruega es uno de esos pueblos que ofrecen diferentes motivos para hacer una escapada, eso sí, por todo lo que tiene, no mires el reloj.